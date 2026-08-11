Weretilneck y Cortés firmaron la alianza electoral «Estamos haciendo Bariloche»

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, y el gobernador Alberto Weretilneck pusieron fin al misterio y oficializaron esta tarde la alianza electoral «Estamos haciendo Bariloche» para competir juntos en las elecciones a Convencionales Constituyentes del 1 de noviembre para la reforma de la Carta Orgánica.

La coalición integrada exclusivamente por los partidos Juntos Somos Río Negro (JSRN) y Partido Unión y Libertad (PUL) se formalizó este martes en el Juzgado Electoral Provincial, a pocas horas del cierre del plazo para la presentación de la documentación de alianzas de cara a las elecciones municipales.

Los dos partidos, liderados por Gerardo del Río (PUL) y Rodrigo Buteler (JSRN) conformaron la mesa ejecutiva de la alianza, que integran junto a ellos, la secretaria de Gobierno provincial, Natalia Almonacid, y el asesor del intendente Cortés, Martín Domínguez en carácter de vocales.

El intendente Walter Cortés destacó ante Diario RÍO NEGRO la alianza sellada. Dijo que entre los nombres de la lista estará la asesora letrada municipal, Yanina Sánchez, aunque no quiso confirmar si encabezará la nómina de la coalición oficialista, para la que también se mencionan por el lado del partido provincial a los exlegisladores Julia Fernández y Leandro Lescano.

«Vamos a hacer la lista con gente de acá, que conoce Bariloche, con gente representativa«, afirmó el intendente y remarcó: «Queremos hacer una Carta Orgánica muy del pueblo de Bariloche, de la ciudad, muy dinámica y acorde a los tiempos que vivimos, que son tiempos que son dinámicos, con inteligencia artificial, donde la Municipalidad incluso pueda participar sociedades con privados».





Cortés insistió en la premisa de una Carta Orgánica hecha por barilochenses: “No queremos que la Carta Orgánica sea una pelea de tipos que nunca fueron al barrio, que no saben los problemas del barrio y que además ahora ven la oportunidad de hacer política con la Carta Orgánica”, señaló.

Cortés quiere modernidad y dinamismo para la Carta Orgánica

“La idea es hacer cosas para la gente, la Carta Orgánica hay que cambiarla, tiene que ser activa, moderna, dinámica, que sea más rápido todo, hoy está muy burocratizada y hay que imponer cuestiones de la modernidad”, dijo Cortés al esbozar algunos ejes de la propuesta de la alianza “Estamos haciendo Bariloche”.

Indicó que como intendente “sufre” lo que considera “trabas burocráticas” que se mantienen con la Carta Magna y alentó a modificar la exigencia de licitaciones para todo tipo de contrataciones municipales con el visado del Tribunal de Contralor.

Cortés también mencionó que impulsará la exigencia de un mínimo de 10 años de residencia en Bariloche para quienes quieran ser candidatos a cargos electivos en la ciudad y anteriormente ya había plasmado la idea de reducir la cantidad de concejales, cambiar el esquema de los juzgados de faltas y crear la figura de vice intendente dentro del gabinete por designbación directa del jefe comunal de turno.

“Hemos trazado un camino que está signado en su gran mayoría en las obras, eso es fundamental, de hecho estamos impulsando en la nueva Carta Orgánica que el presupuesto destine el 40% para hacer obras”, dijo el jefe comunal y recordó sus proyectos de plan de asfalto y pavimento; el impulso de la isla Huemul, la pileta de natación y la edificación de más gimnasios.

La propuesta de la alianza impulsa además mecanismos de participación ciudadana vinculante, “mayor orden y eficacia en la gestión”; “fijación de topes a la cantidad de personal municipal”, un único ente de control de concesiones y la determinación de lineamientos de articulación público-privado para la provisión de infraestructura y lotes sociales con servicios, según detallaron desde la coalición.