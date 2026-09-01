LLA obtuvo el aval como alianza para competir en Bariloche, pero sin su sello partidario

La Libertad Avanza en Bariloche fue reconocida como alianza para competir en las elecciones municipales para elegir convencionales constituyentes en Bariloche, pero la estructura no tendrá al partido libertario con su propio sello como miembro.

El juez electoral provincial Carlos da Silva habilitó la alianza integrada por PRO Propuesta Republicana, Bariloche Unido y Movimiento de Apertura Democrática, pero dejó afuera a LLA como partido porque su constitución oficial se dio el 7 de julio pasado, días más tarde de la convocatoria a elecciones municipales.

A los fines prácticos, no genera inconvenientes a LLA porque la coalición fue avalada con el logo y colores preestablecidos, pero su sello partidario no queda integrado entre las fuerzas que conforman la alianza. “Para nosotros es un triunfo”, destacó el apoderado y vicepresidente libertario Damián Torres a Diario RÍO NEGRO.

El apoderado -junto al abogado barilochense Tomás Soto- había esgrimido ante el Juzgado Electoral que en Bariloche no debía primar la exigencia de que los partidos tenían que estar reconocidos al momento de la convocatoria a elecciones como ocurre a nivel provincial. Se basó en el artículo 33 del Código Electoral Municipal.

Sin embargo, el juez desestimó este análisis y consideró que la normativa municipal establece que las fuerzas deben presentar la resolución de su reconocimiento jurídico-político, aunque no establece la temporalidad y la considera la ley provincial que fija ese aspecto la complementa y no por ello afecta la autonomía municipal.

La alianza también tiene en sus filas al partido CREO, referenciado con el diputado Aníbal Tortoriello, aunque desde un primer momento esta fuerza se sumó como adherente y no como parte de los partidos miembros, por la misma situación que LLA: su posterior reconocimiento provincial.

La sentencia 19/2026 del juez electoral se emitió este lunes y con esta medida se completa el tablero de las primeras siete fuerzas en alianza que participarán de la elección del 1 de noviembre.

Ahora el proceso continúa en la Junta Electoral que recepcionará hasta el próximo lunes 7 de septiembre las listas con las candidaturas de cada alianza, además de los partidos individuales que decidan participar.