Doce listas ya se presentaron para las elecciones de Bariloche y hay plazo hasta el lunes

A pocos días que venza el plazo para la presentación de listas para las elecciones a convencionales de Bariloche, doce fuerzas políticas ya presentaron sus candidaturas y se aguarda un partido vecinal que el lunes formalizará su propuesta para cerrar la oferta electoral que se encamina para el 1 de noviembre.

La Junta Electoral Municipal estableció un sistema de turnos entre este jueves y viernes para recibir la documentación de cada una de las fuerzas políticas que manifestaron interés en participar. Pero en la última jornada recibió la solicitud de turno del Movimiento Vecinal por Bariloche que formalizará su presentación el próximo lunes 7, al filo del plazo previsto en el cronograma electoral.

La Boleta Única de Papel de Bariloche tendrá -si se oficializan todas las listas- 13 nóminas compuestas por siete alianzas electorales; un partido provincial y cuatro fuerzas vecinalistas, la mayoría liderada por referentes que han participado de otras elecciones.

La alianza La Libertad Avanza en Bariloche se jactó de llevar una lista con candidatos que no tienen cargos públicos “ni sueldos del Estado” y encabeza con outsider de la política como el exfiscal Martín Govetto a la cabeza, seguido por el economista y asesor de la Asociación Hotelera, Joaquín Escardó.

Martín Govetto es abogado y exfiscal. Lidera la lista de LLA en Bariloche. Archivo

El resto de las fuerzas encabezan sus listas con figuras ya conocidas. Estamos Haciendo Bariloche (la alianza del PUL y JSRN) lleva a la asesora letrada Yanina Sánchez junto al gremialista Alberto Arabarco; Fuerza Bariloche lidera con la exdefensora del Pueblo, Andrea Galaverna, secundada por Javier Inalef; Acuerdo Cívico x Bariloche (CC-ARI y UCR) cerró filas con el exintendente Marcelo Cascón y la exdelegada de Educación, Beatriz Oliva.

Andrea Galaverna, fue defensora del Pueblo de Bariloche y candidata a intendenta en 2023. Ahora lidera la lista de Fuerza Bariloche. Archivo

Primero Río Negro presentó este viernes su lista con el expresidente de la CEB y excandidato a intendente Carlos Aristegui como primer candidato junto a la joven Catalina Fonzo; + Bariloche Sumar Sur propone al exlegislador Alejandro Ramos Mejía y Pamela Ledezma; mientras las dos expresiones de la izquierda promueven dirigentes que han sido candidatos en otras ocasiones como Rodolfo Sánchez del Frente de Izquierda por el Socialismo; y Alhue Gavuzzo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST.

Carlos Aristegui, expresidente de la CEB, será candidato a primer convencional de Primero Río Negro. Foto: Chino Leiva

Entre los partidos vecinalistas Podemos Bariloche encabeza con el exconcejal Pablo Chamatrópulos; Seamos Futuro lleva a Lihue Bariggi; NIC (Nuestra Identidad Ciudadana) se encolumnó detrás de Exequiel Ojeda; y el Partido Vecinal (Pave) con Norberto Rodríguez. Las cuatro fuerzas coinciden que sus postulantes fueron candidatos a intendentes en elecciones anteriores.

Se espera el lunes para conocer el esquema ideado por Movimiento Vecinal por Bariloche, una fuerza que tiene reconocimiento desde 2018.