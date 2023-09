Brics: los opositores, a la derecha de Bolsonaro

Estos días en nuestro país se ha producido un contrapunto muy interesante. Ocurrió cuando el presidente (en fuga), anunció la membresía de nuestro país a partir del 1/1/2024 entre los BRICS.

La reacción de la oposición no se hizo esperar, desde lo racional por parte de algunos, solicitando que el tema pase por el Legislativo, otros argumentando que un gobierno que se va no puede tomar esa decisión y los más reaccionarios, que hoy son los que más prensa tienen, tipicamente Macarthistas, oponiéndose directamente.

La realidad es que la oposición no puede reaccionar como espejo a las decisiones del gobierno y tendrían que pensar que es lo mejor para el país.

El BRICS, es la sigla de los 5 países que hoy la componen, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es una asociación económica y comercial de los países emergentes más fuertes. Las bases de la asociación arrancan en el 2006, pero se concretan en el 2009, con la reunión de los presidentes de dichos países en Rusia.

El objetivo de los BRICS es el apoyo financiero y económico a los países miembros, fortalecer las relaciones comerciales entre los mismos, liderar la erradicación del hambre y la pobreza mundial para 2030.

Los países del BRICS concentran el 40% de la población mundial, el 20% del Producto Bruto interno (PBI) y producen más de un tercio de la producción mundial de cereales.

En la Cumbre XV de los BRICS, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció que Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, habían sido invitados a unirse al bloque, pero la membresía plena entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

Esta es una gran oportunidad para nuestro país, ya que Argentina tiene como principal socio comercial a Brasil, entre los 5 países que mas nos compra a nosotros, (Exportaciones) están Brasil China e India y entre los que mas le compramos, (Importaciones), están Brasil y China, todos miembros de dicha asociación.

No pertenecer al BRICS, significa aislar mas a nuestro país, solo con el objetivo de volver al alineamiento automático con EEUU, pretensión de la derecha que, poco le importa el bienestar de nuestro pueblo y que tanto daño nos hizo en la década del 90.

Para poder complacer a EEUU, argumentan que en el BRICS, detrás de la asociación comercial, hay una asociación política del mal, pero no pueden explicar como algunos miembros plenos y otros recientemente invitados, apoyan a Ucrania, ante la invasión Rusa a dicho país.

También sería bueno que los que se oponen expliquen porque en el 2018 le vendimos a Irán 78 millones de dolares en legumbres y que le expliquen a los productores agropecuarios argentinos que esta mal que le vendamos cereales a China Brasil India y Rusia.

Solo quiero recordar que en 1980, cuando la URSS invade Afganistán, EEUU declara un embargo internacional y el gobierno militar de Argentina que conducía Videla dijo: “Repudiamos la invasión en Afganistán, pero no nos plegamos al embargo, porque eso atenta contra el desarrollo de nuestro país”. La URSS era el principal comprador de trigo.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo en el marco de la apertura de la XIV Cumbre del BRICS. “El grupo representa un factor de estabilidad y prosperidad en el escenario internacional, así como un modelo de cooperación basado en beneficios para todas las partes”.

Un dato histórico relevante, fue protagonizado por nuestro gobierno radical de Arturo Illia, donde Argentina, sin tener embajadas instaladas y en pleno auge de la Guerra Fría, comercio con China y Rusia entre 1963 y 1966, adelantándose nada menos que al gobierno de EEUU a cargo de Nixon, que lo hizo recién en 1971.

Todos sabemos que este gobierno es un desastre. Que el FdT o UP se están desintegrando y ahora apoyan un candidato que es el ministro de la inflación. Eso no da lugar a que haya políticos que les cueste discernir entre la conveniente o no a nuestro país.

El camino no es ubicarse a la derecha de Videla y de Bolsonaro, el camino es el interés y el sentido común, para beneficio de todos.

ExSecretario de gobierno Concejal UCR (MC) Lomas de Zamora