Castigo sin premio en el tiempo de Milei

«El Gobierno no ha sido amable con los amigos. Nunca”, repiten en voz baja gobernadores que circulan por despachos nacionales mientras arranca el debate por el Presupuesto 2025. Aún no pueden -o no se animan- a enemistarse con el Presidente.

El caso Córdoba es aleccionador. En febrero el gobernador Martín Llaryora perdió diez puntos tras confrontar con Javier Milei. Siete meses después lo recibió con honores aunque el jefe de Estado repitió gestos de su visita a Bahía Blanca y a Axel Kicillof -el más duro opositor- frente al fátidico tornado de diciembre. Llegó, fiel a su lema, sin plata.

En el Senado exhibió su frustración Luis Juez, jefe del bloque del PRO. “¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo?” lanzó al borde de las lágrimas porque La Libertad Avanza votó contra el pedido de emergencia por los devastadores incendios. “Este senador hace nueve meses que lo que hace es poner el pecho por este Gobierno”, se quejó. La mayoría de los gobernadores son ‘colaboradores’ como Juez.

Los 25 millones de pobres revelados por el Indec no son responsabilidad de este Gobierno, se despegó el ministro Luis Caputo mientras Milei y su hermana Karina se tomaban fotos con la diva de la TV Susana Giménez.

En ese contexto el gobierno de Río Negro se vio obligado a llevar tranquilidad sobre el futuro de la planta de GNL tras la salida de Petronas. El gobernador Alberto Weretilneck disertó en AmCham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) en línea con el mensaje del titular de YPF Horacio Marín y mientras el Secretario de Energía de Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, se esforzaba en corregir la información respecto al plan de cortes de energía para el próximo verano.

“El borrador que circuló era uno más entre varios borradores”, desmintieron voceros del área a Río Negro la posibilidad de que vuelvan los cortes residenciales. Sí habrá, admitieron, un plan para industriales.

Figueroa busca soluciones en Brasil

En Brasil buscó sus propias soluciones e inversiones el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. En su deambular por Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía -junto a su aliado rionegrino- no recibe respuestas esperanzadoras sobre los grandes temas como la gestión compartida de las centrales hidroeléctricas.

En el juego parlamentario debutó el nuevo interbloque liderado por los peronistas Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider. El exregatista correntino reconoce amistad con Santiago Caputo, asesor sin cargo que amplía su influencia y acaba de sumar a su score el nombre de Mario Lugones, flamante ministro de Salud de la Nación. El entrerriano Kueider es favorito de Karina Milei. A las 13.30 del martes 24 quedó asentada en Mesa de Entradas del Senado la notificación del nuevo interbloque Provincias Unidas conformado mayoritariamente por partidos provinciales que no tienen gobernador. Media hora después Camau Espínola ingresaba a Casa Rosada para hablar con su amigo Caputo. “Es el único garante de lo que se charla con el oficialismo”, explicaron en su despacho.

El nuevo espacio por ahora es más flaco de lo previsto. Además de Espínola y Kueider (Unidad Federal), lo integran la cordobesa Alejandra Vigo; el salteño Juan Carlos Romero y la neuquina Lucila Crexell. El único gobernador que se subió fue Ignacio Torres de Chubut con la banca de Edith Terenzi. Se autoexcluyeron los dos santacruceños del espacio del gobernador Claudio Vidal; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro.

“Somos independientes”, graficó Weretilneck que como el resto de los patagónicos volvió a tomar cierta distancia de Torres. Hace valer su único voto en la Cámara Alta frente al futuro de la Boleta Única de Papel y en los nuevos tiempos de la “deep motosierra” del Gobierno.