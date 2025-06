Chubut: le desobedecen a Massa, se van del PJ y … el último que apague la luz

La semana pasada, el secretario general del Frente Renovador (FR) de Chubut, Ariel Molina, renunció a ese cargo partidario porque se opone a la alianza con el Justicialismo que propone el líder del espacio a nivel nacional Sergio Massa. “Decidí dar un paso al costado viendo que no había posibilidad de diálogo, de que nos respeten, de que nos dejen trabajar en libertad en Chubut», expresó. Molina es, además, intendente de la bella localidad cordillerana de Corcovado.

El jefe comunal remarcó que su renuncia responde a una cuestión de principios: “Sin traicionar a la gente que confió en mí cuando la invité a afiliarse al partido, ni a los convencionales que me dieron la firma, decidí apartarme. No puedo convalidar un acuerdo con esta conducción del PJ”.

Este sábado, el presidente del FR chubutense, Alejandro Sandilo tomó el mismo camino. Lo hizo tras recibir un mensaje de Massa en el cual le ordenó firmar un acuerdo con el Partido Justicialista para conformar un frente opositor al gobernador Ignacio Torres y el presidente Javier Milei, de cara a las elecciones de medio término de octubre próximo.

“El día que Sergio (Massa) me ordenó firmar tomé la decisión de presentar mi renuncia. Para mí es un error porque el panorama dentro y fuera del PJ no es para nada positivo”, dijo Sandilo, un hombre de confianza del exgobernador Mariano Arcioni, la cara más visible en la provincia del frente creado por el exministro de economía y excandidato a presidente.

Este viernes, en una reunión de los más poderosos gremios de la provincia, de la que participó el exvicegobernador y referente justicialista de Puerto Madryn Ricardo Sastre (mellizo del actual intendente de la ciudad también presente), se decidió formar un frente para participar de las elecciones legislativas de octubre por fuera del justicialismo. El dirigente Jorge Taboada, del poderoso gremio de los camioneros y aliado incondicional al clan Moyano dijo que “basta del paracaidista, basta que nos digiten los candidatos desde Buenos Aires. Nosotros somos peronistas ortodoxos, no somos de La Cámpora ni kirchneristas. Queremos volver a la doctrina de Perón. El General decía que no nos peleemos, nos estamos reproduciendo. De esos debates salían los mejores proyectos y candidatos. Hoy nos imponen empresarios o dirigentes a dedo, que no representan a la provincia y responden a intereses personales”.

De ese encuentro realizado en Madryn participaron también sindicatos como UOCRA, Luz y Fuerza, representantes de petroleros, la UOM, Comercio, Bancarios y una decena de gremios más que plasmaron en un duro documento su decisión.

En una gacetilla de prensa, el diputado nacional por Chubut y extitular de la Policía de Seguridad Portuaria, José Glinski anunció que se unía a la agrupación “Primero la Patria” junto a otros dirigentes nacionales quienes le hicieron saber a la presidente del partido Cristina Fernández de Kirchner que “no es tiempo de discutir liderazgos, es tiempo de construir una fuerza política potente y federal que promueva el debate”. Glinski tiene una importante participación en las decisiones del PJ chubutense.

Como ya informó diario RIO NEGRO, en medio de todos sus desaguisados de los últimos tiempos, la conducción del Justicialismo chubutense decidió la expulsión de aquellos dirigentes que hayan competido por otros partidos en las últimas elecciones o colaboren con el gobierno de Ignacio Torres, la cara más visible del PRO en Chubut.

Uno de ellos, quizá el más emblemático del grupo de casi cien dirigentes a los que les mostraron la tarjeta roja partidaria, Gustavo Mac Karthy le dijo a este diario: “Si el PJ de Chubut sigue así, el próximo congreso partidario lo van a hacer en una cabina telefónica”. Todo lo que se lee es dato. No relato.

Mientras, el gobernador Ignacio Torres, dueño de la lapicera en la provincia, dilata cada vez más el lanzamiento de su partido “Despierta Chubut” y el nombre de sus candidatos para octubre, aunque ya es un secreto a voces que sus preferidos son la actual diputada nacional Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Menna. “Ocurre que “Nacho” (Torres) ve una luz en el fondo de túnel y tiene la esperanza de ganar por más del 50 por ciento de los votos y que asuman en el Congreso sus dos candidatos”, dicen en su entorno. Algo que ocurrió contadas veces.

La contracara es el Justicialismo y ahora el Frente Renovador de Massa, que ven cómo su dirigencia se dispersa cada vez más, disparan entre ellos munición de la gruesa y lejos de mirar un túnel iluminado están esperando al último, al que llegue y apague la luz.