Chubut: Torres ganó la primera batalla para eliminar los fueros y va en busca de un frente provincial 

“El que no esté de acuerdo con esta unión que hable ahora o calle para siempre”. No con mucha continuidad, pero es una frase que los sacerdotes utilizan en momentos de consagrar una unión matrimonial por la Iglesia. Según dicen algunos libros era muy utilizado en el siglo 19 aunque lentamente fue desapareciendo. Hoy puede decirse que depende de la voluntad de los novios expresada antes de subir al altar.

Puede que no tenga nada que ver con la política. Pero y aunque sin lucir sotana ni estar frente a un altar, el gobernador de Chubut Ignacio Torres reunió a la mayoría de los intendentes de todas las ciudades y de todos los colores políticos en la pequeña localidad de Gobernador Costa que cumplió cien años. Y les dijo: “El que no quiera y no esté de acuerdo que lo diga ahora”.

Minutos antes les había propuesto formar un frente provincial “con todos adentro” volviendo a insinuar como tantas otras veces la creación de su espacio “Despierta Chubut” para competir en próximas contiendas electorales. Fuentes consultadas por Diario RÍO NEGRO aseguraron que tras las palabras de Torres nadie se levantó de su asiento y nadie habló. “El que calla otorga”, dijo la fuente que agregó que, en el viaje de regreso a Rawson, un jefe comunal que no es de su partido (el PRO) ni del radicalismo le dijo: “Quedate tranquilo, la mayoría vamos a estar acá”.

Un dato no menor es que en el encuentro de Gobernador Costa hubo intendentes de mucho peso dentro de sus partidos. Como ejemplos: los peronistas Gustavo Sastre de Madryn y Othar Macharashvili, de Comodoro Rivadavia y los radicales Damián Biss de Rawson y Gerardo Merino, de Trelew. Por supuesto que a la cita no faltó Matías Taccetta, un ladero indestructible de Torres. Es decir, los jefes de las cinco principales ciudades de la provincia.

La frase “les juntó la cabeza a todos” deambula por los ambientes políticos de Chubut que ven en Torres, un “Das Neves chico”, recordando que en unas elecciones generales el exgobernador fallecido reunió a integrantes de varios partidos, formó el PROVECH y se aseguró la mayoría especial en la Legislatura durante su segundo mandato. De todas maneras, en política, el pasado y la futurología son herramientas en desuso.

Hay que decir que a medida que va transcurriendo su mandato, Torres tiene para contar más ganadas que perdidas. De las últimas, entre las primeras puede contarse el paro de docentes del lunes pasado que alcanzó un porcentaje importante tanto dentro de las aulas como fuera de ellas, ya que hubo movilizaciones en todas las ciudades. La magra oferta que hizo el gobierno (los gremialistas dicen que aportaría 3 mil pesos al sueldo básico) hizo posible que una de las banderas de su gobierno no flameara como él quería.

El gobernador inunda las redes sociales y todos los sitios web a los que un chubutense ingresa con la frase “tendremos 190 días de clases”. El gobierno de Torres invierte y mucho en ese tipo de publicidad con el asesoramiento de agencias “marketineras” que no son de la provincia.

Y entre las buenas mucho tiene que ver la Legislatura provincial que en su última sesión y por primera vez desde la reforma de 1994 aplicará el mecanismo de reformar dos artículos en una modificación parcial de la Constitución.

En una ajustada mayoría especial y en la que mucho tuvieron que ver los votos de una justicialista aliada al intendente de Madryn Gustavo Sastre y un libertario que se fue enojado de su bloque se aprobó impulsar una reforma para eliminar la inmunidad de arresto en dos artículos referidos a los fueros de políticos, funcionarios, diputados y sindicalistas.

La “sastrista” Mariela Williams y el libertario César Casal sumaron sus votos a los 16 del oficialismo logrando así los 18 votos necesarios. La eliminación de los fueros fue uno de los “caballitos de batalla” de Torres en la campaña. Ahora y como también lo estipula la Constitución las enmiendas deberán ser sometidas a una consulta popular que tendrá lugar de manera simultánea con las elecciones de medio término del 26 de octubre.

La oposición votó en contra. Sobre todo, el bloque Arriba Chubut, una mezcla de peronistas, massistas y camporistas. Si bien utilizaron cuestiones técnicas y de una especie de “avasallamiento constitucional”, dejaron en claro cuál es su pensamiento: para ellos, los fueros no representan un privilegio para la clase política ni sindical.

En la intención de justificar su voto en contra mezclaron hechos de corrupción y denuncias recientes como la del intendente de Trelew Gerardo Merino por supuesto abuso y también el caso del senado Edgardo Kueider, de mucha resonancia nacional. No recordaron otros casos de corrupción, incluso con condenas que sacudieron y sacuden a la política nacional en que muchos de los políticos y sindicalistas se refugiaron en los fueros para no ser investigados, juzgados o detenidos, con la complicidad de sus pares.

Los fueros son un privilegio que no tienen los ciudadanos comunes. En Argentina no hay ni hubo en democracia presos políticos. En todo caso eran o son políticos presos, con debido proceso.

La política no pasa ni por los sacerdotes ni por los altares. Y sea cual fuere el resultado del 26 de octubre es seguro que nadie callará para siempre.