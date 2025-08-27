Cómo funciona la estafa económica

El Gobierno busca atraer dólares con bonos en moneda extranjera.

La estafa desde la perspectiva jurídica es la conducta engañosa que una persona lleva adelante para obtener un beneficio económico. Se trata de una conducta ilícita porque se ejecuta con intensión de engañar, sabiendo que otra persona o grupo de personas será perjudicada. El ánimo de lucro, de obtener aquel beneficio, es una característica de la figura.

Esto constituye el proyecto económico (y social) que se lleva adelante en la República Argentina. No se trata como siempre afirmamos en esta columna de buenos y malos, Boca-River, peronismo o antiperonismo. El pensamiento dicotómico se alienta desde nuestra infancia y hoy resulta común entre las personas, exacerbadas por la superficialidad del análisis, el vértigo y el odio que nos inyectan las redes sociales y medios de comunicación. Ello inhibe por completo el razonamiento conceptual y reduce todo a dos las posibilidades. Volviendo a la estafa económica ya advertimos desde otras columnas que la gestión que comenzaba era una “plan de negocios” para transferir activos públicos nacionales y endeudar al país y que debíamos evitar someternos al autoflagelamiento personal y nacional que nos estaban proponiendo.

Quien observa la situación en que nos encontramos, fuera de todo fanatismo básico y primitivo, puede advertir la profundidad de la crisis en la que estamos inmersos .

La Argentina en 20 meses de gestión ha tomado casi US$ 28.000 millones de dólares de deuda nueva con organismos internacionales, y casi US$ 100.000 mediante la emisión de títulos públicos en pesos y en moneda extranjera, lo cual genera casi US$ 70.000.000 diarios de intereses. Ha emitido casi 4 veces más de moneda que la gestión anterior (lo dice el BCRA y economistas que hasta hace un ratito elogiaban al gobierno) en una enloquecida carrera para pagar los intereses que el Gobierno les transfiere a los compradores de los títulos públicos que emite y renueva casi semanalmente.

Las nuevas emisiones y renovaciones siempre van aumentando la tasa de interés, porque los inversores cada día le creen menos al gobierno y al verlo desesperado por absorber pesos (los que compran esos títulos: bancos , compañías de seguros , inversores extranjeros , etc. ) le piden cada vez más tasa de interés o no le renuevan los títulos a su vencimiento.

Al no renovarlos, con esos pesos que reciben del Gobierno los destinan a la compra de dólares, que el gobierno les vende regalados con: el resultado de la cosecha de granos o el superávit de energía que sale de vaca muerte, con el superávit fiscal primario que surge de recortar jubilaciones , transferencias a las provincias , reducción del presupuesto en ciencia, tecnología, salud , educación ; con los dólares del blanqueo o con los dólares que nos presta el FMI para mantener esta ruleta.

Por supuesto una parte también se va con los dólares regalados (no hay nada más barato en la Argentina que 1 dólar) que usamos en los viajes al exterior , o los que gasta el gobierno para pagar las importaciones de cortaúñas o camperitas que importamos del exterior , pero el grueso – a no dudarlo – es por la bicicleta financiera en curso .

El famoso “carry trade “ que alienta el Ministro de Economía a realizar ( ya lo hizo 2 veces en 8 años y nos costó casi U$$ 200.000 , dinero suficiente para fundar un nuevo país ) es poner pesos a altísimas tasas de interés en bonos que paga el Estado a corto plazo , venderlos y comprar dólares baratos , que se mantienen disponibles solo con deuda pública o excedentes de exportaciones , en una enloquecida carrera cuyo próxima etapa es pedirle dólares directamente a los EE.UU.; al tesoro de ese país . Ya nadie presta a la Argentina porque todos saben ( aun los políticos y economistas de este país que parecen padecer amnesia) que este proceso termina en un desastre de reestructuración de deuda , devaluación , y 4 o 5 millones de nuevos pobres ¿ en serio se creen lo que dice el Gobierno que hay menos pobres ? miren la calle. En Neuquén , Santa fe o Calamuchita .

El déficit financiero que se oculta y no contabiliza el Gobierno principalmente por pago de interese de deuda es el verdadero boquete fiscal que supera ya el 11% del PBI , y nos dicen que estamos en un “ plan de estabilización “ donde el Gobierno paga un 71% de interés anual, con una inflación proyectada por el BCRA del 37,6%.

Este es el verdadero esquema del Gobierno cuyo diseño económico está a cargo de cuatro hombres que gobiernan el ministerio de economía y el Banco Central ( aquel que el presidente iba a cerrar) ex empleados del JPMorgan, que detenta miles de millones de dólares en títulos de deuda pública Argentina. Endeudar no es solo ganar millones de dólares como vienen ganando unos pocos cada día, a costa de la destrucción cuyo desarrollo le llevó un año de trabajo por falta de presupuesto. Endeudar es deuda perpetua, es estar sometiendo durante décadas a planes de ajuste para pagar y pagar.

Se trata de evitar que la Argentina desarrolle un proyecto de país soberano (término que ni siquiera tenemos en nuestra mente aunque es el que prevalece en la geopolítica global), se trata de pagar con recursos naturales exportando y exportando sin valor agregado y pagando – los que extraen – la menor cantidad de impuestos posible.

Este es el proyecto en curso, pero el interrogante es ¿una vez más pagaran la fiesta los de siempre ?…; me temo que si.

*Abogado. Docente de la facultad de Economía UNco.