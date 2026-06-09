Cooperativismo: la metamorfosis necesaria

El cooperativismo tiene un fuerte mensaje sobre trabajo colectivo, participación y compromiso social. Foto Pixabay.

Ante un cruel e insatisfecho escenario nacional y un contexto global que redefine la geopolítica y la economía global, nada mejor que asumir con claridad el cooperativismo que tenemos pero visualizar aquél que estamos llamados a lograr, gradual y paulatinamente. Para, mancomunada y fraternalmente dar pequeños pasos cada día e ir hacia un auténtico cooperativismo; más libre, más productivo, servicial y transparente; más genuino, parecido y suficiente al que soñaron sus pioneros.

Sin renunciar a lo esencial de los valores cooperativos, luce evidente la necesidad de transformación, adaptación, encaje y aplicación de su economía solidaria civil complementaria al nuevo escenario, lo cual explica y confirma en parte los recientes tropiezos ( como el caso de Sancor Cul). Sin pausa ni demora debemos confiar en un transformado e institucionalización del Cooperativismo capaz de erguirse, ponerse de pie y volver a ser protagonista en este nuevo orden económico, ello ante una de las lacerantes incógnitas humanas –entre otras temibles- dados los usos, abusos y exclusiones posibles de la inteligencia artificial (IA).

Lo dicho propicia un gran programa federal cooperativo, estratégico, iterativo y situacional, para reestructurar características y transformar vetustos esqueletos, armazones y desempeños negativos, con el firme propósito de relacionarse mejor con los nuevos parámetros económicos, sin extraviarse, desnaturalizarse, despersonalizarse .

Precisemos los desafíos indispensables para la “ metamorfosis cooperativa”:

1) Acentuar las vertientes formativas y empresariales; 2) profesionalizar la gestión; 3) lograr financiamiento propio o creación e incremento de fuentes de recursos genuinos; 4) mejorar garantías para asociados y terceros; 5) recibir un tratamiento tributario y crediticio conforme su naturaleza y características; 6) bregar por una nueva ley democrática y federal de cooperativas que en pleno 2026 reemplace al viejo decreto de facto (20.337/73); 7) promover el cooperativismo escolar de niños, jóvenes y adultos, (vg., cultura ambiental, educación en compras, usos y consumos en común, responsables e inteligentes; consciencia financiera, etc.); 8) simplificación administrativa disponiendo la subordinación de las cooperativas a la Dirección de Personas Jurídicas, conforme al artículo 148 del nuevo Código Civil y Comercial, el que ahora, precisamente las contempla y encuadra como persona jurídica privada.

Ante las irregularidades en la vigencia efectiva de innumerables cooperativas y en la fiscalización pública del Inaes, los problemas o fraudes con cooperativas ficticias, inconvenientes de gestión, politización, escándalos y corrupción, urge activar una apropiada fiscalización e impulsar la educación cooperativa, articulando estrategias pedagógicas e institucionales.

Con esta propuesta y recaudos afines, ratificaremos a toda auténtica cooperativa, entre la opción más favorable (y barata) en orden a recuperar, mejorar e incrementar desarrollo humano, sin más procastinaciones ni crueles discriminaciones o perversas iniquidades; esto es, sin más corrupción ni pública ni privada ni mixta, ni kirchnerista o libertaria; ninguna.

*Abogado y experto en cooperativismo.