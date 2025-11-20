Cusco, sede del turismo global

La reconocida revista en su reciente publicación elige a Choquequirao ubicado en Cusco, como uno de los cinco mejores destinos de aventura para el turismo internacional.

Se llevó a cabo hace unos días, en Cusco el 84° congreso mundial de SKAL, la entidad que nuclea a miles de ejecutivos, directivos y periodistas turísticos a nivel internacional. Una experiencia muy positiva, ya que si bien llevamos asistiendo a varios de esos encuentros, sin dudas cada destino internacional tiene su impronta turística excepcional.

En esa región, en la cordillera de los Andes, se encuentra el santuario histórico de Machu Picchu, una de las mayores atracciones turísticas mundiales.

Cusco, en el sureste de Perú, fue la capital del imperio inca y está considerada como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una típica ciudad colonial, con arquitectura que combina la cultura inca y la española antigua.

Se la distingue como la puerta de acceso cultural e histórico a sitios emblemáticos de la región, como el Valle Sagrado y el Machu Picchu.

Fue interesante poder intercambiar contactos con asistentes de más de treinta países.

Durante el congreso se anunció la actualización del programa de hermanamiento de SKAL Internacional. El acto inaugural se llevó a cabo por primera vez al aire libre, en la Explanada del Koricancha, espacio ceremonial más sagrado del Imperio Inca, donde se realizaban grandes festivales y rituales dedicados al dios sol, Inti.

En el transcurso se entregaron los Premios Sustentables Turismo 2025, que contaron con 106 candidaturas quienes compitieron en ocho categorías, que reflejaron el compromiso global con un turismo responsable, ético e innovador.

Se aprobaron las sedes de los próximos congresos mundiales: Se realizarán en 2026 en Nelson Mandela Bay, Sudáfrica y en el 2027 en Cádiz, España.

Dentro de los recorridos en Cusco, fue muy interesante recorrer el Valle Sagrado de los Incas, conociendo el yacimiento arqueológico de Moray, conocido por sus impresionantes terrazas circulares que demuestran la innovación agrícola inca, como asimismo las impresionantes Salinas de Maras, maravilla natural en actividad actualmente.

Durante el encuentro en Cusco, dialogamos con Andrés Hayes, nuevo presidente mundial de SKAL.

Se manifestó proclive a que este tipo de encuentros y señaló que hay que expandir esta actividad en múltiples regiones del mundo.

La principal entidad que nuclea a toda la actividad turística está viendo cual es el rumbo futuro. En este sentido dijo que los valores no se pueden perder y que los futuros líderes tienen que ser preparar para la conducción de la entidad. “Somos una organización de ejecutivos, pero que debe tener como prioridad la amistad de sus integrantes” dijo.

Para Hayes la ventaja es tener miles de contactos entre sus miembros, en más de ochenta y seis países con trescientos tres clubes.

Explicó que su condición empresaria le ha permitido viajar permanentemente por el mundo. Al respecto dijo que cada vez que visita un sitio trata de involucrarse sobre la actividad de cada lugar.

Puntualizó que más allá de los encuentros sociales, es significativo el intercambio de los miembros en los encuentros que se realizan permanentemente.

Por eso enfatizó sobre una denominación: hospitalidad, diciendo que eso significa anfitrionidad.

Se mostró proclive en la importancia que tiene la capacitación en las distintas áreas turísticas.

Cabe señalar que Hayes es nacido en Panamá, socio de SKAL en la ciudad de Washington, casado con una argentina –de Mar del Plata- y tiene oficinas de sus empresas en Abu Dabi y hace negocios en distintas partes del mundo.

Con respecto al futuro de la entidades turísticas, el presidente mundial nos dijo que se ha reorganizado la estructura administrativa de la entidad. Se busca una visión común con el comité ejecutivo y con los de las distintas regiones en que existen representaciones de la entidad.

Este reciente congreso, como en los muchos en que hemos participado en el mundo, nos permiten expresar desde nuestros puntos de vista que se ha reafirmado el papel protagónico del sector privado en todas las actividades vinculadas con el turismo mundial.

(*) Licenciada y experto en turismo.