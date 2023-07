Día del Locutor: todas las voces, todas…

La importancia de los medios destinados a la tarea que aglutina a la gente que celebró su día, amerita estar unidos, preservar derechos, robustecer la profesionalidad de los locutores.

De manera gratificante, el Día Nacional del Locutor, enlazó este año con el 80° aniversario de la Sociedad Argentina de Locutores, la entidad madre nacida el 3 de julio de 1943 en la ciudad de Buenos Aires.

Jornada para un merecido homenaje a favor de la única organización sindical que representa a los locutores de todo el territorio nacional, tanto de radio como de televisión, en relación de dependencia o independientes.

En origen Sociedad Argentina de Locutores, hoy SALCo, Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores, constituye el ente en respaldo de cada uno de los afiliados por la defensa de sus intereses profesionales y de los derechos que garantizan su calidad de vida, como así también el acceso a otros beneficios que hacen a su formación intelectual y profesional, además del aprovechamiento de su tiempo libre. La SAL protege la profesionalidad del locutor y la plena vigencia del Régimen de Habilitación de Locutores (Resolución Comfer –actual Enacom- N° 709/03) que establece las funciones exclusivas del locutor profesional. Dicha defensa la ejercita a través de la Comisión Directiva Nacional, Juntas Directivas y Delegaciones de todo el país.

Lo enunciado se enmarca en la actual gestión del Presidente de la entidad, Lic. Sergio Luis Gelman, locutor de Radio El Mundo, con mandato hasta febrero de 2025.



Actos celebratorios

La columna de las primeras ocho décadas, destaca que los festejos y programa de actos, ya en marcha, ocuparán 3 días consecutivos, incluyendo un Congreso en la provincia de San Juan; jornada de capacitación profesional en Radio, Televisión y Locución Publicitaria -para Argentina y América- y el cierre de hoy 3 de julio con una cena de gala.

Historia con nombres y apellidos

“Baile de los Locutores”, edición 1959, Reina Dora Kiwitt de Roca; princesas de Neuquén, Elba García Crespo y Naty Mazzú, quienes aparecen en ese orden de izquierda a derecha, junto a los animadores Milton Aguilar –de riguroso moñito- y Miguel Sánder.

El inolvidable actor, comediante y en sus comienzos animador y locutor Juan Carlos Thorry, fue el primer presidente formal de la Sociedad Argentina de Locutores. Antes, como resultado de la primera convocatoria para crear la institución, en la que cada asistente aportó un peso moneda nacional, la comisión provisoria quedó a cargo de Pedro del Olmo, recayendo el cargo de secretario en la persona de Roberto Galán, el emblemático creador del ciclo televisivo “Si lo sabe cante”.

La primera asamblea tuvo lugar en la redacción de la desaparecida revista “Antena” de Corrientes 830 y el evento de constitución oficial, en el teatro Regina de calle Santa Fe, uno y otro lugar de la Capital Federal.

Extrañamente el carné 1 de la SAL fue acreditado al locutor Alberto J. Aguirre, que no participó en ninguna de las asambleas señaladas anteriormente.

Juan Carlos Thorry, recordado locutor, animador y actor de cine y televisión, fallecido en febrero de 2000 a los 91 años, fue el primer Presidente de la Sociedad Argentina de Locutores.

La SAL en nuestra zona

De algún modo, el movimiento de la Sociedad Argentina de Locutores, tiene su apertura desde Neuquén en el transcurso de 1950, cuando la Delegación local queda en manos de Gabriel Bravo de Laguna, trabajador de LU5 Radio Splendid, locutor y vocalista de tango que popularizara el seudónimo de Oscar Lavalle. Posteriormente, de seguido a la denominada Revolución Libertadora de 1955, asumió en carácter de Interventor Milton Aguilar docente, poeta, y uno de los más reconocidos locutores de la región. No siendo posible describir la cronología sucesoria, es válido destacar al frente del gremio –entre otros- la tarea de la locutora de LU5 y LU19 La Voz del Comahue, Adela Galán.

No obstante, la actividad gremial en el ámbito de los locutores, que desde el vamos ha sido escasamente alentadora o prácticamente no ha existido -tanto en Neuquén como en Río Negro- tampoco adquirió relevancia a partir del nutrido número de protagonistas que generó el incremento de los medios de difusión, radios y televisión incluidos, a partir de los años ’60.

La importancia de los medios destinados a la tarea que aglutina a la gente que ayer celebró su día, amerita estar unidos, preservar derechos, robustecer la profesionalidad. De algún modo, la prédica de la SAL, su vigencia y antigüedad, es un ejemplo a seguir. Pero no está en nuestro ánimo orientar la elección de tal o cual agrupación o sindicato. Simplemente alentamos aquél viejo axioma de que “la unión hace la fuerza,”

Idéntica inquietud nos lleva a apuntalar, una vez más, el rango altamente significativo en la misión de Myriam Frávega, Delegada de la Sociedad Argentina de Locutores a cargo del área Norpatagonia e integrante, a nivel nacional, de la Comisión Revisora de Cuentas.

Norberto Salmini, el adelantado

No necesariamente, por la razón que fuere, el locutor de cualquier origen debía estar asociado a la entidad gremial rectora de la actividad radiofónica. En ese marco, Norberto “Tucho” Salmini, creador de diversos sucesos a través del dial, como el recordado ciclo “Después un Tango” fue la primera voz de la zona con registro en el padrón de la Sociedad Argentina de Locutores. Su nombre se encuentra matriculado a partir de agosto de 1964, cuando Salmini ya gozaba de crédito nacional por su paso en la emisora porteña LR5 Radio Excelsior. Luego sería un protagonista notorio -incluyendo la Jefatura de Locutores- tanto en LU5 Radio Neuquén como en Canal 7 Neuquén TV. En muchas oportunidades fue el presentador “oficial” de la orquesta “Los Ángeles” de Juan Carlos Perego. La trayectoria de Salmini quedó trunca cuando contaba 58 años de edad, falleciendo el 12 de febrero de 1985.

Bailando con la más linda

Norberto Salmini en la recordada y desaparecida “Boite Bagatelle”, calle Mitre de Neuquén, dispuesto a presentar a la destacada cantante Ruth Durante “La Polaca”. En el centro de la foto “Chacha”, anfitriona

Con la apertura de la década de los años ’50 y el promedio de la siguiente, a iniciativa de la Delegación SAL local, sus integrantes impulsaron la realización de una “fiesta danzante y elección de la reina”, evento que alcanzaría un notable suceso entre el gran público de la región. En la mayoría de las veces el escenario fue el club Pacífico y en cada cita la diversa concurrencia de todo el valle, era una demostración del poder de convocatoria que tenía la gente vinculada a la radio. Cada encuentro contaba con la animación de orquestas o agrupaciones musicales de la región. Como no podía ser de otra manera, la contratación final estaba sujeta al “caché” de cada uno de ellos. Por colaborar en la organización, junto a colegas que siempre recordaré con afecto y gratitud, puedo señalar que –invariablemente- la cotización más alta era la de “Cholo” Perego, en tanto la elección podía recaer también en el grupo Jazz “Copacabana”- Típica “Los Indios” o la agrupación musical de Villa Regina dirigida por Salvador Nardanone.

El “baile de los locutores” llegó a constituir una marca registrada. El record de concurrencia y consiguiente recaudación se logró en 1959, con aspirantes a Reina procedentes de las principales localidades de Río Negro y Neuquén. Ese año fue consagrada soberana Dorita Kiwitt, residente en General Roca. En la edición siguiente, que fue una de las últimas, se hizo acreedora a dicho privilegio Blanquita Pielet, la representante de Neuquén.

En la conducción del espectáculo, llegaron a alternar Milton Aguilar, Magda Byrne, Ricardo Lantier, Rita Salto, Agustín Orejas, Miguel Sánder, Jorge Zárate Alvarado y Hugo Osvaldo Peña.

Reflexión final

La introducción o título de presentación de la nota que usted está leyendo, es el más espontáneo e inmediato homenaje para todos los trabajadores del micrófono, diseminados a lo largo y ancho del país, ante la sola mención de unas pocas palabras de uno de los tantos y sentidos poemas de Armando Tejada Gómez.

El locutor, la persona que tiene a su merced el medio que lo transporta al aire, es un protagonista único, que quizás muchas veces no alcanza a dimensionar su rol frente a quien decide escucharlo, pero también, como en cada ocasión aniversario, se hace necesario tomar conciencia que la responsabilidad de los medios de comunicación es un aspecto ineludible. Y así tienen que entenderlo las autoridades políticas y educativas, recordando que la lengua es el más perfecto sistema de comunicación inventado por el hombre. No por nada, y siempre oportunamente, fue Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras, quien alguna vez se preguntó: ¿Cómo es posible que el empleador no le exija un manejo firme del instrumento verbal a quien se vale de él como vía fundamental de trabajo comunicativo?

La experiencia recogida a lo largo de este camino por la Sociedad Argentina de Locutores, que hoy cumple 80 años, es la que infunde optimismo, en tanto la palabra de cada uno de los que tienen en suerte enfrentar el micrófono, seguirá siendo el verbo fundador de esperanza.

*Locutor y periodista neuquino.