Los seis libros recomendados por la librería Lecton de esta semana: novelas y cuentos para todos los lectores

Los figurantes

Delphine De Vigan

La autora francesa Delphine de Vigan, reconocida por novelas como Nada se opone a la noche, Basada en hechos reales y Las gratitudes, vuelve sobre una de las preguntas que atraviesan buena parte de su obra: qué hay detrás de aquello que vemos. En Los figurantes, su primera incursión en el guion teatral, pone en primer plano a quienes suelen quedar fuera de cuadro en un set de cine. Orso, Cécile, Bruno, Joyce y Nora son figurantes habituales que pasan horas esperando indicaciones, cambiándose de ropa, repitiendo escenas y soportando las incomodidades de un rodaje para terminar convertidos, con suerte, en una silueta borrosa que nadie recordará.

La espera es el verdadero escenario de la obra. Entre una toma y otra, los cinco comparten anécdotas y conversaciones que poco a poco dejan al descubierto sus vidas. Cécile carga con el cansancio de años de trabajo en un hospital; Bruno busca desesperadamente un lugar al que pertenecer; Nora arrastra la rabia de ser relegada incluso cuando intenta actuar; Joyce desea ser vista, aunque sea durante unos segundos, y Orso convive con sus propias inseguridades. Lo que empieza como una sucesión de situaciones absurdas y cotidianas se transforma así en un retrato de personas que, fuera del rodaje, también parecen estar esperando que alguien las mire.

De Vigan aprovecha ese pequeño mundo para observar las relaciones de poder que organizan la industria cinematográfica —y que no resultan tan diferentes de las que existen fuera de ella—: los horarios abusivos, las pruebas interminables, la precariedad y una jerarquía en la que unos pocos ocupan el centro mientras los demás permanecen al fondo. Hay humor en esas situaciones, pero también una melancolía que va creciendo a medida que los personajes hablan. El cine funciona como una metáfora demasiado evidente y, justamente por eso, eficaz: para que una ficción parezca real, hacen falta cuerpos que casi nunca tendrán nombre.

En esa mezcla de comedia, ternura y tristeza está la fuerza de Los figurantes. De Vigan recupera algo de la tradición teatral de Beckett o Chéjov, en la que aparentemente no sucede demasiado y, sin embargo, en las conversaciones, los silencios y las pequeñas frustraciones se juega todo.

Cartas marcadas

Alejandro Dolina

Dolina construye una novela donde nada termina de ser lo que parece. Las calles de Flores están cubiertas por una niebla que también invade el relato: hay capítulos tachados, páginas robadas, episodios falsos y una conspiración que parece haber intervenido en el propio libro. Entre muertos que vuelven a caminar por el barrio, pesadillas que se vuelven realidad y personajes que esconden secretos, el lector avanza a tientas, sin saber del todo qué puede creer.



El misterio es también una forma de juego. Dolina mezcla humor, fantasía, amor y una atmósfera alucinatoria para construir un mundo en el que incluso aquello que parece ofrecer una salida puede ser otro engaño. Las referencias a Virgilio y Beatriz, el arte, las intuiciones amorosas y la oscuridad de Flores se entrelazan en una novela que exige dejarse llevar más que buscar certezas.

La librería de las historias felices

Felicity Hayes-Mccoy

Catherine y su madre Ann regentan una librería en un pequeño pueblo de la costa de Irlanda, un negocio que construyeron juntas y que está a punto de afrontar su momento más importante: en vísperas de Navidad, un famoso chef llegará para presentar y firmar su libro. Pero unas obras provocan un desastre que pone en riesgo el futuro de Libros Lissbeg. Mientras intenta ocultar los daños y mantener el negocio en funcionamiento, Catherine empieza a preguntarse qué queda de su vida fuera de la librería.



Con una estructura que combina problemas concretos -un negocio en peligro, una familia y una protagonista que ha puesto casi todo en un solo proyecto- con el clima de novela navideña, La librera de las historias felices recurre a un escenario reconocible para los lectores: una librería que funciona también como centro de la vida de una comunidad. La historia plantea qué ocurre cuando aquello que parecía ser el sueño cumplido se convierte en una fuente de presión y obliga a pedir ayuda.

Ushuaia

Alberto Fuguet

Leticia Lucero dejó San Luis y se instaló en Maipú, en las afueras de Santiago de Chile, donde abrió una farmacia y construyó una vida junto a su hijo Bruno. Ella intenta no mirar hacia atrás; él, sensible y algo desorientado, escribe, participa en talleres literarios y mantiene un blog que casi nadie lee. Entre ambos hay una relación marcada por las diferencias y por aquello que ninguno termina de decir. Fuguet construye la historia a partir de un entramado de testimonios, entradas de blog, notas periodísticas, recuerdos familiares y cuentos que van desplazando la narración entre la Argentina de fines de los 70, el Festival de Viña de 1985 y los comienzos del siglo XXI.



La novela avanza así entre épocas, geografías y registros para reconstruir dos vidas atravesadas por decisiones, pérdidas y secretos. Fuguet combina elementos melodramáticos con una narración ágil y fragmentaria, y consigue que la relación entre madre e hijo funcione como centro de una historia más amplia sobre la memoria y los cambios de época. Ushuaia es una novela sobre finales y comienzos, pero también sobre aquello que persiste cuando una persona intenta dejar atrás una parte de su historia.

Los hijos de la viuda

Paula Fox

Laura Maldonada y su marido, Desmond, esperan en un hotel de Nueva York a tres personas que hace tiempo no ven: Clara, la hija de Laura; Carlos, su hermano; y Peter, editor y amigo de la familia. Lo que debería ser una despedida antes de un viaje a África pronto se transforma en una reunión incómoda, cargada de viejos resentimientos. Primero en la habitación del hotel y luego durante una cena, la conversación va dejando al descubierto las relaciones de poder, las rivalidades y las heridas que mantienen unidos a los personajes tanto como los separan.



Paula Fox construye una novela de tensión contenida en la que casi todo ocurre en los diálogos, los silencios y aquello que los personajes eligen no decir. Como en Personajes desesperados, su mirada se concentra en la violencia que puede esconderse dentro de los vínculos más cercanos: personas que se conocen demasiado y saben exactamente dónde lastimarse. Los hijos de la viuda convierte una reunión familiar en una suerte de campo de batalla íntimo y muestra, sin sentimentalismo, cómo el afecto y el odio pueden convivir dentro de una misma relación.

Polo y la oscuridad

Azul Sala

Polo, un carpincho que le teme mucho a la oscuridad, queda solo un día en el bosque y no sabe cómo regresar a casa. Con la ayuda de su amiga Mora y de alguien muy particular, tendrá que enfrentarse a su miedo mientras descubre un fenómeno fascinante: los eclipses.

El cuento, escrito por Azul Sala e ilustrado por Gaby Thiery, forma parte de la colección Cuentos con ciencia, que propone acercar conceptos científicos a los chicos a través de historias, actividades e información complementaria.

Una historia para lectores pequeños que combina aventura, miedo y curiosidad científica sin convertir el aprendizaje en una lección.