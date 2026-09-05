Un incendio la obligó a empezar desde cero y hoy exporta desde Vaca Muerta al mundo

Resiliencia es la capacidad de afrontar los escollos que se presentan, y convertir las dificultades en combustible que da impulso para el camino por delante. Tal es la historia de Natalia Zinni, fundadora y CEO de Grupo Sur, una empresa neuquina dedicada a la fabricación de artículos de poliestireno expandido (EPS).



Nacida en Zapala, Zinni se vio reflejada desde temprana edad en el espejo de su padre. “Papá trabajaba con licitaciones para la provincia, pero siempre diversificó. Teníamos un supermercado en Aluminé, y siempre estaba buscando oportunidades, productos nuevos”, recuerda Zinni.



Con esa premisa, a findes de los ‘90 y junto a un socio lograron la cesión de dos lotes en el parque industrial, con un proyecto de inversión para fabricar artículos de EPS. Fue la semilla que daría a luz Grupo Sur en el año 2001.

El salto al mundo de la producción

En esa época, Natalia buscaba conocer su lugar en el mundo. “Empecé estudiando Turismo porque mi papá tenía una empresa de turismo en Villa Pehuenia y luego hice un año y medio de Trabajo Social”, rememora Zinni.



A simple vista ninguna de las dos carreras tenía relación alguna con el mundo de la producción. Un mundo al que su padre la introdujo de golpe y sin demasiados preámbulos. “Mi papá se enfermó, comenzó a trabajar menos, y con 24 años y nada de experiencia, me hice cargo de la empresa”, relata Natalia.

Los envases de EPS de Grupo Sur en diversas formas y tamaños lideran el mercado en la región. Se trata de un material liviano y de mucho volumen, lo que encarece su traslado desde Buenos Aires y le da a la empresa local una ventaja comparativa.

El crecimiento fue rápido. Zinni recorrió el país, viajó a Chile y a la feria más importante del rubro en todo el mundo, en Alemania. Por ese entonces, Grupo Sur se enfocaba netamente en materiales de EPS para construcción.

El incendio que lo cambió todo

Todo cambió para Natalia en abril de 2022. Era el cumpleaños de su hija mayor, y esa noche la llamaron para avisarle que la planta se incendiaba. Sin abrumarse, Zinni comprendió que era el momento de controlar daños e iniciar desde cero. “El empresario lleva eso dentro suyo, la capacidad de asombro al ver que uno puede fabricar algo útil que luego es demandado por alguien más”, explica Natalia.

1/ 6 Grupo sur. Poliestireno expandido (EPS) de Neuquén al mundo (Foto: Emiliano Ortiz). 2/ 6 Grupo sur. Poliestireno expandido (EPS) de Neuquén al mundo (Foto: Emiliano Ortiz). 3/ 6 Grupo sur. Poliestireno expandido (EPS) de Neuquén al mundo (Foto: Emiliano Ortiz). 4/ 6 Grupo sur. Poliestireno expandido (EPS) de Neuquén al mundo (Foto: Emiliano Ortiz). 5/ 6 Grupo sur. Poliestireno expandido (EPS) de Neuquén al mundo (Foto: Emiliano Ortiz). 6/ 6 Grupo sur. Poliestireno expandido (EPS) de Neuquén al mundo (Foto: Emiliano Ortiz).



Literalmente desde las cenizas, Zinni entendió que era necesario reconvertirse. La búsqueda la llevó a explorar la fabricación de envases de EPS, algo en lo que Grupo Sur nunca había incursionado. “Ví que justo se ponía en marcha la planta de faena de truchas en Piedra del Águila y dije, ese es el nicho que tenemos atender para que la planta vuelva a trabajar y no vuelva al mismo negocio”, recuerda Zinni.

La sociedad estratégica con Idris, le permitió a Grupo Sur participar de la exportación de las truchas criadas y faenadas en Piedra del Águila, con sus cajas de poliestiereno expandido.



Hoy las cajas que fabrica Grupo Sur viajan al mundo conteniendo la producción de la empresa chilena Idris en Piedra del Águila. A ello se suman envases de EPS de diversas formas y tamaños que lideran el mercado en la región. Se trata de un material liviano y de mucho volumen, lo que encarece su traslado desde Buenos Aires y le da a Grupo Sur una ventaja comparativa.



Sin embargo el crecimiento tenía todavía otro capítulo guardado para Zinni, el salto al comercio exterior. Un cliente se contactó desde Montevideo, interesado en uno de los envases de Grupo Sur. En ese momento fue clave el asesoramiento de Estudio Muguerza. Certificada la calidad y la viabilidad de la operación, Grupo Sur logró lo impensado: exportar envases de EPS desde Neuquén a Uruguay.

“Cambié sin querer cambiar, y la vida me mostró que la fue acertado, porque hasta no teniendo nada volvimos a tener todo” Natalia Zinni – CEO Grupo Sur



No sería la única experiencia en el mercado exterior. A través de Estudio Muguerza, Zinni también logró importar desde Italia una máquina expansora de poliestireno de última generación.



En la actualidad trabajan en Grupo Sur 13 personas. Algunos acompañan a Natalia desde el inicio, con 20 años de antigüedad.

“Cambié sin querer cambiar, y la vida me mostró que la decisión fue bastante acertada, porque hasta no teniendo nada volvimos a tener todo”, se enorgullece Zinni.