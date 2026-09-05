Necrológicas de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 5 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Toschi, Juan Carlos
Falleció en Cipolletti el 02/09/2026, a los 74 años de edad.El Estudio Contable Fernández Sierra despide con profundo pesar a su querido cliente y amigo, agradeciendo los años de confianza compartidos.Un abrazo fraterno a su familia.
SACNE, EDUARDO
La Asociación Española Mututalista y Cultural del Alto Valle de Rio Negro, participa su fallecimiento, acompañando a Ana María y a toda su flia, en tan doloroso momento.
HERNANDEZ HONORATO, MIGUEL
Falleció en General Roca a los 81 años. Su esposa: María Cristina Sosa . Sus hijos: Jorgelina y Adrian. Su hijo político y nietos. Sus hermanas Josefa e Isabel y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
PÉREZ, ALFREDO
Falleció el 03-09-2026.Uno de los fundadores de la Cooperativa de Vivienda y Consumo 28 de Febrero Ltda. Recordado como excelente persona, gran trabajador y destacado colaborador de nuestra institución. Acompañamos a su familia en este difícil momento.
Zinelli, Dante
Acompañamos a toda la familia en la dolorosa partida de Dante.. Que su recuerdo y su luz brillen por siempre. Familias Carro Castro
LENCINAS VDA. DE AQUIQUE, YARIFE
Falleció en General Roca a los 96 años. Su hija Graciela , sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 10 a 12 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
MELINGUER, ISABEL
Falleció en General Roca a los 92 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados a la localidad de Los Menucos para su velatorio e inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
sidrac, canales
Falleció en Neuquén el día 3 de Septiembre a la edad de 64 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, serán inhumados a las 12:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
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