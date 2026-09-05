Necrológicas de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

Toschi, Juan Carlos Falleció en Cipolletti el 02/09/2026, a los 74 años de edad.El Estudio Contable Fernández Sierra despide con profundo pesar a su querido cliente y amigo, agradeciendo los años de confianza compartidos.Un abrazo fraterno a su familia.

SACNE, EDUARDO La Asociación Española Mututalista y Cultural del Alto Valle de Rio Negro, participa su fallecimiento, acompañando a Ana María y a toda su flia, en tan doloroso momento.

HERNANDEZ HONORATO, MIGUEL Falleció en General Roca a los 81 años. Su esposa: María Cristina Sosa . Sus hijos: Jorgelina y Adrian. Su hijo político y nietos. Sus hermanas Josefa e Isabel y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

PÉREZ, ALFREDO Falleció el 03-09-2026.Uno de los fundadores de la Cooperativa de Vivienda y Consumo 28 de Febrero Ltda. Recordado como excelente persona, gran trabajador y destacado colaborador de nuestra institución. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

Zinelli, Dante Acompañamos a toda la familia en la dolorosa partida de Dante.. Que su recuerdo y su luz brillen por siempre. Familias Carro Castro

LENCINAS VDA. DE AQUIQUE, YARIFE Falleció en General Roca a los 96 años. Su hija Graciela , sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 10 a 12 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

MELINGUER, ISABEL Falleció en General Roca a los 92 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados a la localidad de Los Menucos para su velatorio e inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO