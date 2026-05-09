María Emilia Soria: “Voy a ser candidata, aspiro a representar a todos los rionegrinos”

María Emilia Soria ya definió cuál será su objetivo en 2027. Quiere ser gobernadora de Río Negro y ocupar el cargo al que su padre Carlos llegó en 2011. “Voy a ser candidata”, dijo sin ambiguedades en una entrevista con Diario RÍO NEGRO donde habló también de lo que significa llevar el apellido Soria, como combina la gestión como intendenta con la vida familiar, y precisó hacia dónde cree que debe ir la provincia.



Al despacho de la intendenta de Roca se llega tras subir al primer piso de la municipalidad y transitar un pasillo donde están los retratos de los jefes comunales de la ciudad. En los últimos lugares están su hermano Martín, su padre Carlos. Como si estuviera pensado, queda un solo lugar libre. Allí irá el retrato de la actual intendenta, “la primera mujer en presidir la ciudad”, remarca la directora de Comunicación Institucional del municipio, Victoria Argañaraz, mientras nos guía hacia la oficina.



Soria recibió a Río Negro junto a su hermano “Carlitos”, que suena como candidato a buscar sucederla. En la oficina abundan las fotografías y la más destacada se ve a su padre.



“Aspiro a representar a todos los rionegrinos y rionegrinas. No quiero ser solamente la candidata del peronismo”, afirmó la intendenta de Roca cuando se le preguntó cuál era su potencial electorado.



“Hoy el vecino no ve ni los partidos ni los colores. Hoy el vecino quiere que le resuelvan los problemas”, remarcó.



Y agregó: “Hay un montón de personas que quieren cambiar este presente. No creo que esté todo mal, soy crítica y sé que hay cosas buenas”.

María Emilia Soria en su despacho de la municipalidad de Roca.



“El cambio de paradigma que tuvo la provincia recientemente con la actividad minera, mi viejo ya lo decía: ‘No podemos ser una provincia pobre con recursos bajo la tierra’”.



Pero Soria remarcó que debe haber controles y puso su foco en el medio ambiente: “Eso no significa mirar para otro lado con los problemas ambientales”.



La ahora candidata indicó que está convencida de que hay que diversificar la matriz productiva y “no poner todos los huevos en la misma canasta de Vaca Muerta”.



La intendenta mostró enojo por lo que planteó fueron ataques sin fundamento contra el municipio de Roca en las últimas semanas y por alianzas que algunos medios señalaron que estaría tejiendo para su candidatura.



Consultada sobre si esto cambió la relación con gobierno provincial, Soria indicó: “No cambió la relación institucional, pero yo observo de parte de funcionarios provinciales, de legisladores provinciales, un intendente acá del Alto Valle, operetas de prensa. Generando confusión, culpándonos de cosas que no son, culpando al municipio de Roca, con su mirada sesgada”.



Soria cuestionó el poco avance de las obras con fondos provinciales y nacionales en su ciudad. Exhibió y contó que todavía no hay fondos definidos para el Plan Director de Agua en el norte roquense, que debía canalizar la provincia ante la CAF, y mostró imágenes del estado del hospital de Roca. Sobre esto último, dijo que siempre los reclamos de los habitantes de la ciudad terminan en el municipio aunque las órbitas de los problemas sean provinciales o nacionales.



“La caja de resonancia, la primer trinchera, somos los intendentes, todos los intendentes”, remarcó la jefa comunal.



El punto álgido político de la semana pasada fueron los cruces sobre la paralizada obra de la Ruta 22 y las declaraciones del intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, que planteó que Roca perdió la oportunidad de unirse al circuito Vaca Muerta por el amparo colectivo que suspendió la obra en el tramo que pasa por la ciudad.

La jefa comunal dijo que no hay que apostar todo solo a Vaca Muerta y destacó la política minera en la provincia.



“Roca hizo un amparo para que se respete una audiencia pública, porque queríamos saber qué opinaban nuestros vecinos sobre esas murallas, que son las murallas que están en Huergo, que están en Godoy. Y no fue Roca, fue una pueblada, fue las universidades, los consejos, los vecinos. Siempre dijimos ‘Sí a la ruta, pero no una ruta elevada’. Y tan equivocados no estábamos”, planteó.

La mirada en Neuquén

La candidata a gobernadora planteó como ejemplo a seguir a la vecina provincia de Neuquen.

“¿Cómo puede ser que Neuquén avance en todos estos temas y nosotros miramos a la estratosfera?”, se preguntó.



“Lo digo con dolor, porque no soy neuquina, soy rionegrina y me duele ver que Neuquén avanzó con la Ruta 22 con fondos nacionales en la zona de Senillosa. Ahora están haciendo rutas con fondos de la provincia. Tuvieron la voluntad política de reclamar ¿o no? Acá faltó voluntad política por no decir otra cosa. Nunca pudimos avanzar hasta acá”, aseguró.

Lo que representa el apellido

Cuándo se la consultó por como es llevar el apellido Soria en Río Negro, María Emilia respondió: “Lo decís como si fuera una carga, no es para nada una carga, es una responsabilidad enorme. Porque todos los días tenemos que hacer todo bien. La vara es altísima. Está perfecto porque nos empuja todo el tiempo a superarnos.

El recuerdo de su padre

Meses atrás, cuando Martín Soria ganó la elección a senador en Río Negro, este medio le preguntó cómo se sentiría su padre, Carlos Soria: “El Gringo estaría orgulloso”, respondió el ahora senador.

La misma pregunta le hizo Río Negro a María Emilia: “Ojalá que sí. Ojalá que también esté orgulloso”, respondió la ahora candidata que buscará emular a “El Gringo” .

“Mi vida es un desafío, como todas las madres que trabajan»

¿Cómo es María Emilia Soria cuando no está en la intendenta de la ciudad?, le preguntó Río Negro a la intendenta de Roca.

“Mi vida es un desafío, como todas las madres que trabajan, haciendo malabares. Tengo un marido que me acompaña mucho en esta locura”, señaló la intendenta de Roca.

María Emilia dijo que cuando termina su jornada en la intendencia se “transforma en Uber de niños”, llevando a sus dos hijos varones a las distintas actividades que tienen diariamente.

La pregunta era simple pero la respuesta escondió lo complejo que estar al frente de un municipio y ser madre.

-¿Es difícil combinar las actividades?

– “Sí, muy difícil”, respondió la intendenta, que no pudo ocultar la emoción.

Luego agregó: “Te voy a poner un ejemplo: ayer busqué a mi hijo a las 8:30 de la noche por basquet y le dije; ‘¿me acompañás al Parque Industrial’? Corrimos hasta el Parque Industrial Uno porque estábamos instalando luminarias led”. “ Me acompañan un montón y mi marido también por suerte me acompaña un montón en toda esta esta locura”, destacó.

-¿Y qué qué actividades recreativas hacés?

– “Salgo a andar en bici cuando puedo. Camino por la barda también. Voy a un gimnasio por acá cerquita que saben que llego tarde, saben que falto, saben que me olvidé la rutina, pero así todos me bancan”.

La intendenta contó que cuando puede también hace SUP en el río Negro y que es una amante del área natural protegida Paso Córdoba.



También dijo que es una defensora del cine local y que el miércoles por la noche había ido a una sala que estaba casi llena, lo que la puso muy contenta.