Esto es en Off: «No me ganaste ninguna elección, no iba en la boleta»

Río Negro

Weretilneck y Walter Cortés entre elogio y elogio tuvieron un momento de distensión y chicana en un acto oficial. El intendente destacó su sintonía a pesar de ser de distintos partidos y de que ‘le ganó la elección’. El mandatario respondió rápido: “A mí no me ganaste ninguna elección porque yo no iba en la boleta”, dijo entre risas y aplausos. La candidata de JSRN era Carreras y ya no estaba en buena sintonía con el cipoleño.

Intendenta militante del álbum del Mundial

En un vídeo, la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar se mostró entusiasmada con el álbum del Mundial y debutó en la colocación de las primeras figuritas. El próximo paso -anticipó- será la vuelta de los intercambios de mayores y menores. Otro motivo de encuentros con sus vecinos, siempre favorables en tiempos electorales.

Abajo del palco, con el pueblo y con señales

La legisladora Marcela González Abdala (JSRN) marcó distancia en el acto del aniversario de Bariloche. Se quedó abajo del palco, con mate en mano. El año pasado hizo lo mismo aludiendo a una cercanía con el pueblo, pero también son señales que marcan diferencias ante la afinidad de Weretilneck con Wálter Cortés.

La elección en el gremio de los viales

El proceso de elecciones del gremio de los viales parece finalmente despejado, después de la intervención y suspensión judicial. Se estableció una nueva fecha y será el lunes 11 de mayo, con dos listas. La oficialista Blanca donde José Pedraza procurará su reelección mientras la Amarilla, que encabeza Sohar Marinero, plantea la renovación.

Trabajo a destajo para arreglar la intrusión

El área técnica de la Municipalidad de Viedma trabajó contra reloj para solucionar los problemas originados en su página web luego de un ataque de hackers. Uno de los sectores más afectados fue el sitio donde se publica el boletín oficial, espacio clave para conocer resoluciones, convocatorias, decretos y ordenanzas promulgadas.

Legislador opositor incomodo por la elección oficialista

En la última sesión, la Legislatura designó a dos legisladores para la constitución del Instituto de Planificación.

El demorado debut del organismo, creado en el 2015, fue reclamado en enero por el vicegobernador Pedro Pesatti y el oficialismo lo desempolvó como señal de distansión. El presidente de la bancada de JSRN, Facundo López propuso a Lucas Pica y al opositor Leandro García, quien aceptó la propuesta. Esta promoción sorprendió e incomodó al legislador de El Bolsón, que conocía del plan oficialista pero no había informado a sus pares peronistas.

Además, el titular de Vamos con Todos, José Luis Berros había cuestionado al oficialismo que, usando su mayoría parlamentaria con aliados, propone y decide a la representación de la oposición.

Neuquén

El corta césped de Gerardo

Gerardo Gutiérrez quiso ponerse romántico con una tropilla de caballos en el Paseo de la Costa: “Neuquén, mi pueblo”, suspiró. Pero al responsable de Espacios Verdes municipal casi le da un síncope. El diputado del MPN vio poesía donde el funcionario vio bosta y riego roto. Gerardo, en qué te convertiste.

De la ruta al despacho

Andrés Peressini, el exintendente que se jubiló y se fue a recorrer la Patagonia en cuatriciclo, ahora vuelve al ruedo con Mariano Gaido. Dice que entra a Planificación para “aprender” y, lo más insólito, ¡ad honorem!. Se ve que el espíritu docente no se jubila nunca. Andrés insiste que ahora es Primero Neuquén.

Ousset en tierra minada

Cuando asumió Malena Resa, desde el gobierno provincial ni Osvaldo Llancafilo, que es el de “casa”, asomó. Pero ahora que Rolo Figueroa cruzó la frontera, el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, aprovechó para aterrizar en la “tierra minada” de Plottier. Inauguraron un módulo de agua y, de paso, marcaron territorio mientras el jefe no está.

La cuenta no cierra

Santiago Galíndez, el incisivo del MPN, sigue con el dedo en la llaga impositiva. El concejal no se cansa de preguntar: si el gobierno nacional dice que ajusta y tiene superávit ¿por qué nos siguen sacando la tajada en el surtidor? Para Galíndez la lógica es corta y al pie: o coparticipan el impuesto a los combustibles o lo sacan. ¡Basta de ajuste con billetera llena!.

El gurú de la pirámide

¿Claudio Domínguez o un monje del MPN? El diputado apareció “total black” y con los dedos en pirámide, pose de coach para destilar autoridad. Soltó: “Ser odiado por idiotas es el precio de no ser uno”. ¿Mensaje cifrado o mística mediática? En el bloque dudan si concentra energía o busca que alguien pique. Claudio halló la iluminación.

Atento Carlitos aprenda de lo de Plottier

Un consejo para el intendente de Zapala, Carlos Koopmann: ponga las barbas en remojo. Resulta que la concejal Patricia Melinao está que trina porque el Secretario de Obras Públicas, Gustavo Caviasso, no asoma la nariz por el Deliberante. Que “la agenda del Ejecutivo”, que “la disponibilidad”… excusas que ya suenan a disco rayado. Mire que el antecedente de Plottier es fresco: Luis Bertolini no dejó ir a su secretaria de Hacienda, Gladis Ramírez, al recinto y el final de la historia no fue precisamente un cuento de hadas. Si Caviasso sigue postergando el cara a cara con los ediles por sus “inquietudes”, la tensión en el centro de la provincia va a subir más que el costo del asfalto. Ojo que las facturas políticas llegan sin descuento.

Producción: Mario rojas, Soledad Maradona, Adrián Pecollo y Daniel Vila.