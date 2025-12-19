El desfinanciamiento como política

Primera marcha universitaria. Foto: archivo

En la Ley de Presupuesto se intentó, de manera encubierta, avanzar sobre la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al mismo tiempo, el presupuesto proyectado para 2026 —tal como advierte el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)— resulta claramente insuficiente para garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema Universitario.

Como se observa en el cuadro que acompaña este análisis, los salarios docentes y no docentes perdieron poder adquisitivo durante todo 2025, sin siquiera contabilizar lo perdido en 2023 y 2024.

Lo que se percibe, como ciudadano y como parte del sistema universitario, es que la única intención del Gobierno Nacional es cerrar la canilla del financiamiento y dejar que el sistema muera por inanición. No existe una política real para la Educación Superior.

2025 Aumento Salarial Inflación Diferencia Enero 1,50 2,2 -0,70 Febrero 1,2 2,4 -1,20 Marzo 1,3 3,7 -2,40 Abril 1,3 2,8 -1,50 Mayo 1,3 1,5 -0,20 Junio 1,3 1,6 -0,30 Julio 1,3 1,9 -0,60 Agosto 1,3 1,9 -0,60 Septiembre 1,2 2,1 -0,90 Octubre 1,1 2,3 -1,20 Noviembre 1,1 2,5 -1,40



Al gobierno neoliberal, simplemente, no le interesa. No ve en la universidad pública una herramienta de progreso para la Nación, ni un motor de desarrollo, ni un espacio de formación de profesionales y ciudadanos capaces de transformar la realidad.

Las declaraciones del presidente refuerzan esta lógica:

“Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió.”

No hace falta cerrarlas: alcanza con asfixiarlas presupuestariamente.

“Las universidades van a seguir siendo públicas y no se van a arancelar.”

Pero tampoco se las va a financiar de manera adecuada.

Una afirmación que no busca mejorar las condiciones de acceso de los sectores populares, sino desacreditar al sistema.

Un discurso vacío y estigmatizante: las universidades nacionales son auditadas de manera regular.

En otras palabras, se elige dejar que las universidades se apaguen solas.

La ausencia de una política de desarrollo también es una política.

Una política cruel, cínica y profundamente dolorosa, que afecta a miles de docentes y no docentes con salarios deteriorados, pérdida de motivación y condiciones laborales cada vez más precarias.

Afecta a estudiantes sin becas suficientes y a instituciones imposibilitadas de sostener actividades académicas de calidad.

La sociedad acompaña, pero la universidad no parece estar entre sus prioridades.

Incluso dentro del propio sistema, muchos docentes, no docentes y estudiantes aún creen en este modelo de gobierno. Mientras tanto, los gremios brillan por su ausencia: algunos negocian migajas, otros simplemente callan.

Y así, por omisión y desidia, se va construyendo el final.

* Especialista en Desarrollo Humano.