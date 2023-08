El fin de los partidos, la era de los sellos

El triunfo de Javier Milei en las PASO del domingo pasado sorprendió a casi todos, adentro y afuera de la escena política, y empezó a echar luz sobre un segundo fenómeno que para muchos dirigentes ya es un hecho consumado: la “gente” (esa entelequia imposible de definir) ya no vota más partidos políticos.

“Los sellos ya no son garantía de ganar elecciones. La gente vota candidatos, proyectos y sueños que se puedan hacer realidad. No hay que mirar más a los partidos políticos”. La frase la arrojó al aire el gobernador electo Rolando Figueroa, quien tiene para presumir su experiencia.

En la conferencia de prensa que dio el lunes, con el país en plena vorágine por los resultados de las primarias, el dirigente volvió a insistir con que abrirá los brazos de su gobierno a todos, sin importar de donde vengan. “Antes se pensaba que había que gobernar al unísono, con todos los actores perteneciendo a un mismo partido”, comparó. Bienvenidos a la nueva orquesta.

La experiencia que se confirmó exitosa para ganar la elección, pero que todavía no se puso a prueba como coalición de gobierno, encuentra un punto en común con el fenómeno de Milei, pero una diferencia aún más grande. Sí, el libertario se impuso con su liderazgo sobre el bipartidismo tradicional argentino peronismo-antiperonismo, pero, en lugar de querer sumar a todos, pareciera querer gobernar sin nadie.

Hubo mucha cautela de Figueroa esta semana para referirse al presidenciable, en buena parte porque tiene acciones compradas en su sector. La diputada provincial electa por su armado Nadia Márquez se plegó en Neuquén a la boleta de Milei y quedó en un lugar muy expectante para obtener una de las dos bancas de la Cámara Baja que se pondrán en juego en octubre.

El gobernador electo no tendrá diputados propios en la próxima composición del Congreso y no le vendrá mal tener algún que otro enviado o interlocutor. Por eso dijo que vio con “buenos ojos” que la lista ganadora haya tenido a una representante del frente Neuquinizate, aunque no la felicitó explícitamente por su resultado en la provincia.

Palabras medidas las de Figueroa y mucho más las del intendente de la capital, Mariano Gaido, quien olfateó un lugar vacío en la mesa del progresismo y no tardó en reclamar para sí ese lugar.

“Yo a nivel nacional estoy a favor de los que proponen el desarrollo económico con federalismo. No estoy de acuerdo con los que plantean una fórmula mágica que va a traer conflictos sociales y que después te dejan tirado al azar o a que la arregles como puedas”, aseguró el viernes en la entrevista que dio a Río Negro Radio.

Anticipó un escenario de “mucha dificultad” para la región y hasta se preguntó qué pasará con el precio de los combustibles si se avanzara a una dolarización o del boleto de colectivo si se le quitaran los subsidios.

No llega a ser campaña del miedo, pero sí una voz activa, la primera en el MPN que advierte los riesgos que traería un gobierno como el que promete Milei para la gobernabilidad de las provincias.

Hasta aquí, Omar Gutiérrez solamente se refirió al resultado como el inicio de la “post grieta”, pero evitó más pronósticos.

Neuquén no tiene más que el 1,5% del padrón, por lo que aún si el partido provincial se definiera por militar, aunque sea silenciosamente, para direccionar el voto de sus adherentes a Sergio Massa o Patricia Bullrich, no marcaría la diferencia sobre el resultado nacional.

Es más, en el sector de Gaido reconocieron que hay referentes trabajando, pero “no dan resultado”. “Los gobernadores y los intendentes no alcanzan a este fenómeno que se define a nivel nacional. No movemos la aguja. Si alguien dice lo contrario es por falta de conocimiento o porque miente”, plantearon.

Gaido también está al tanto de que los partidos no van más, aunque los sellos todavía son necesarios. Tanto así que el 31 de mayo, varios de sus funcionarios crearon uno nuevo, Primero Neuquén, para garantizarle un refugio afuera del castigado MPN.