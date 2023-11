El pasado siempre vuelve

La Argentina ha ingresado en una etapa histórica inédita en los tiempos que corren en el mundo. Muchos años de crisis económicas , deterioro constante de las clases medias , endeudamiento externo que en dos de sus tres fases históricas desde que somos País se produjeron en solo 40 años (1980-2019) y el mantenimiento de un modelo económico colonial ( exportador neto de materias primas que vendemos a un promedio de U$S 500 la tonelada, importando a U$S 1500 la tonelada) condicionan constantemente el desarrollo nacional.

La mayoría ha elegido un presidente disruptivo, en medio de un proceso inflacionario agobiante que lleva ya más de 10 años. La gestión que termina afronto dos desafíos mayúsculos: la pandemia y una de las sequías del agro (2023) más importante de los últimos 100 años. Se perdieron más de U$S 20.000 millones de dólares pero el error más central fue la firma del acuerdo con el FMI en el 2022 renegociando una deuda absolutamente ilegal cuyo destino principal fue permitir que ese dinero sea cambiado (años 2018/9) por inversores con bonos en pesos para salir del País.



Ante este panorama la firma del acuerdo con el FMI en el 2022, lo cual advertimos desde estas páginas era imposible de asumir (Acuerdo con el FMI: juntos en el pago, 05/02/2022) disparo medidas que siempre derivan en ajuste, devaluación inflación, dado que son programas que buscan excedente fiscal para pagar la deuda en dólares. El deterioro se aceleró rápidamente con una inflación galopante que disminuyo el ingreso de los Argentinos. Así irrumpe la figura el Presidente elegido, en realidad como panelista de televisión inducido , con una estética y lenguaje que atrajo a los jóvenes – extendida a otros segmentos de la población – diciendo extravagancias y barbaridades impensadas hace menos de 5 años en una País del porte y la tradición democrática y cultural de Argentina.

Gritos , agresiones, redes sociales y grandes “ bolazos” en materia económica ( me tocó vivir esas sensaciones en dos entrevistas radiales compartidas con el actual mandatario , año 2015 en radio Mitre Nqn donde fui sorprendido por su verborragia plagada de números improbables y agresión desmedida y año 2021 en radio Master Cipolletti , donde corto el teléfono porque no soporté los macaneos y chantadas). Hoy la mayoría tiene una esperanza; en mi caso voy a opinar así como lo hice desde estas páginas antes y después de la elección del ex presidente Macri , advirtiendo lo que consideraba se venía. No hay nada nuevo y disruptivo en las propuestas del actual Presidente, más allá de su propia personalidad. Por el contrario, representa el más salvaje neoliberalismo financiero con acta de defunción en el año 2008, luego de la crisis global que liquido en el mundo millones de clase media, empresas, empleo e industrias .

El mundo de hoy es multipolar, el modelo occidental que dice apoyar el Presidente encuentra a Europa fundida y en decadencia acelerada y a los EEUU transitando su propia default de deuda pública, con una moneda que se devalúa sin pausa y que lentamente es abandonada por más de 150 Países que se agrupan en distintos bloques regionales. Los Países se unen para defender sus recursos naturales – quedan pocos y la Argentina es uno de ellos , uno de los grandes Países de la tierra empobrecido por su modelo colonial – agregado valor para ser exportados , buscando transacciones en sus propias monedas .Nosotros hemos elegido un modelo agotado ; rechazando las asociaciones regionales ( ingresamos en los BRICS donde decenas de Países esperan poder entrar ) y nos proponen “ empaquetar las lelics dolarizándolas mediante un bono para venderlas por dólares a bancos y Fondos de inversión de los EEUU garantizando ese paquete ¿con que? : pues con los activos públicos más valiosas , esa es la prende de negociación .

Los salvadores “recién designados en los sectores mineros, energéticos y agropecuarios son CEOS de compañías privadas que justamente desarrollan esos negocios y que desprecian lo Estatal y no porque de perdidas, sino porque se pierden muchos negocios que considera corresponden a empresas privadas. En el caso actual, todo indica que se está definiendo un “modelo de negocios” a través de la transferencia de activos estatales .

Este proceso requiere trasnacionalizar (compañías extranjeras y fondos de inversión) recursos estratégicos para el desarrollo Nacional que son de todos, y una nuevo proceso de endeudamiento público. La eventualidad del cierre del banco central , bajo el disparate que es la institución causante de la inflación , es algo que no existe en el mundo ( salvo algunos Países-islas y Panamá ) y significa nada más y nada menos que hacer de Argentina una off shore : los dólares entraran y salen por los bancos privados , sin control alguno, un paraíso fenomenal para el dinero ilegal y el narcotráfico que , vale decirlo , lubrica diariamente el sistema financiero mundial con más de 1 billón de dólares en transacciones anuales .



El “proyecto JM “es rodeado y dirigido por los mismos actores que estuvieron durante la convertibilidad (que finalizo en la mayor tragedia económica del País ) y en la gestión de MM .Como siempre, hay otros argentinos que más allá de sus errores y transpires momentáneos quieren un País soberano, solidario y en pleno desarrollo .Se puede hacer. El tiempo hablara.

Abogado. Docente de la Facultad de Economía UNco.