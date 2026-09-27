El Presupuesto 2027 y las PASO dividen a los gobernadores

El Presupuesto 2027 junto con la reforma electoral son dos temas claves para el Gobierno y tienen la particularidad de generar diversas lecturas dentro de los gobernadores, sobre todo en aquellos que se constituyen como aliados o dialoguistas. Al respecto, el oficialismo no parece ceder en sus dos propuestas que ya tienen discusión en el ámbito parlamentario.

En la Ciudad de Buenos Aires, no hay todavía análisis de la ley de leyes. Pero en torno a los cambios en el sistema político en pleno año electoral, el jefe de Gobierno, Jorge Macri (PRO), dio un aviso: quiere primarias. “Las PASO dirimen internas de cara a la sociedad, permiten una participación clara y el gran avance de transparencia es la Boleta Única que se aprobó”, remarcó.

El caso del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés (UCR), es particular. Porque sostiene lazos con el Poder Ejecutivo nacional, pero sabe marcar distancia ante ciertos proyectos que impulsa. Ya avisó que apoya el fin de la instancia electoral que fue inaugurada en 2011 al considerar que significa “un gasto innecesario” y “obsoleto”. También,le preocupa el ajuste en el sector universitario. En Corrientes insisten en que el espíritu es acompañar, aunque pretende modificaciones .

Un aliado electoral de La Libertad Avanza, como el jefe del ejecutivo de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), tiene postura concreta con respecto a las primarias: anticipó que continuarán en su distrito en 2027 pase lo que pase. Se trata de una clara diferenciación con el oficialismo libertario. Y, según supo este medio, posee intención de respaldar la iniciativa que elaboró el Ministerio de Economía para calcular gastos y egresos.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (PJ), coincide con los dirigentes radicales: cree que hay que apoyar el proyecto, aunque también admitió públicamente que falta estudio y ciertos detalles. Lo que sucede, en concreto, es que el peronista está tratando de ganar tiempo y negociar con Nación en pos de garantizar la continuidad de obras que se encuentran en ejecución en su territorio. Con un detalle: quiere incorporar recursos específicos que actualmente no son transferidos a las provincias. ¿Las PASO? Totalmente a favor, para dirimir ciertas diferencias con otros cuadros del PJ de Manzur de cara a la elección local.

En Salta, el líder del ejecutivo, Gustavo Sáenz (IS) pretende tomarse un tiempo prudencial antes de sentar postura sobre los dos temas. Porque, básicamente, está en cólera ante la falta de respuestas que tiene la gestión de LLA hacia sus reclamos, como el mantenimiento de las rutas nacionales.

Si se pregunta por la postura del mandatario de Catamarca, Raúl Jalil (PJ), su entorno aclara que está a favor de las dos ideas de la administración Javier Milei. Con una aclaración: no tiene el control de sus legisladores. Prueba de ello es que dieron quórum por el tema morosidad en la Cámara baja.

En la nómina figura la cabeza de Misiones, Hugo Passalacqua, quien promete estudio a fondo del proyecto de Caputo y ya avisó que las PASO deben tener vida. Junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le dio un mensaje contundente a la Casa Rosada sobre qué piensa del tema.

También hubo expresiones en sentido contrario, como la del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

No obstante, todavía no mostraron expresiones públicas porque esperan que el PRO siente una posición partidaria. Creen de todos modos que las primarias deberían suspenderse, no eliminarse. ¿Presupuesto 2027? Habrá estudio en detalle antes de dar una opinión concreta. El jefe del ejecutivo de San Luis, Claudio Poggi, ya exhibió que está alineado con la Casa Rosada, en la que habló del tema con Santilli.

El caso de Chaco, que posee como jefe provincial al radical Leandro Zdero (y un socio en las elecciones para el partido violeta), cuenta con respaldo a los dos proyectos que le interesan al Gobierno.

(Agencia Noticias Argentinas)