Rolando Figueroa le respondió a Prat-Gay por Vaca Muerta: “Veo que no has recorrido”

El gobernador Rolando Figueroa le respondió al exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, quien cuestionó que el crecimiento de Vaca Muerta todavía “no derrama” sobre el resto de la economía. El mandatario rechazó esa lectura, compartió un informe de la Fundación Mediterránea y lo invitó a recorrer la provincia.

“¿Cómo estás @alfonsopratgay? Te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”, escribió el mandatario en la red social X. En el mismo mensaje agregó: “La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad”.

Como estas @alfonsopratgay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido.

No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el obelisco. Te comparto un estudio de la @FMediterranea.



La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron… pic.twitter.com/ct2QWbVoLt September 26, 2026

El cruce se produjo días después de la presentación del balance provincial “1000 días, 1000 razones, 1000 obras”. La discusión gira sobre el alcance del desarrollo energético y cuánto de ese crecimiento se traslada a otras actividades, al empleo y a las condiciones de vida de la población.

Salarios, empleo y pobreza: los datos que mostró Figueroa

El análisis de la Fundación Mediterránea citado por Figueroa muestra una expansión de la masa salarial privada formal entre 2023 y 2025, incluso por fuera del sector hidrocarburífero.

Descontada la inflación, la masa salarial creció un 13% en petróleo y gas, un 29% en el resto de los bienes transables y un 17% en los demás sectores. El indicador corresponde al conjunto de remuneraciones del empleo formal privado, por lo que no equivale necesariamente a un aumento del mismo porcentaje en cada salario individual.

En materia laboral, entre 2023 y 2025 el empleo privado registrado provincial aumentó alrededor del 7%, con unos 12.000 nuevos puestos. En ese período también se radicaron 186 empresas, mientras que la industria manufacturera sumó cerca de 2.000 empleos registrados.

Los datos del segundo trimestre de 2026 ubicaron la desocupación del aglomerado Neuquén-Plottier en el 3,2%, frente al 6,3% de la Patagonia y al 7,9% nacional. La tasa de empleo local alcanzó el 48,9%.

La pobreza en Neuquén-Plottier se ubicó en el 19,6% durante el primer semestre de 2026, según el dato del INDEC consignado en el balance. El número representó una reducción de 2,8 puntos porcentuales respecto del semestre anterior y quedó por debajo del 32,3% nacional y del 28,4% patagónico.

Las exportaciones provinciales también mostraron un incremento. Durante los primeros seis meses del año llegaron a US$4.303,8 millones, un 42% más que en igual período del año anterior. Neuquén concentró el 8,7% de las ventas externas argentinas y el 48,9% de las patagónicas.

La composición exportadora mantiene una fuerte concentración energética: el rubro Combustibles y Energía representó el 98,2% del total y el petróleo crudo, por sí solo, el 92,4%.

Obras y vivienda en el balance provincial

La respuesta de Figueroa se enmarca en la presentación de las inversiones que el Ejecutivo vincula con el crecimiento de los recursos provinciales. El balance reúne 1.000 obras en diferentes instancias: finalizadas, en ejecución o licitadas.

Dentro de ese conjunto, la Provincia detalló intervenciones que comprenden 1.050 kilómetros de pavimentación y 650 de repavimentación de rutas. En seguridad, precisó un plan de 45 obras, con 38.000 metros cuadrados de infraestructura carcelaria y más de 670 nuevas plazas.

La presentación incluyó 100.000 metros cuadrados de infraestructura escolar y otros 100.000 destinados a salud. Según la evaluación del Ejecutivo, el déficit de infraestructura estimado en US$4.000 millones al comenzar la gestión se redujo un 25%.

En educación, se destacó el alcance de las becas a 21.000 estudiantes con acompañamiento del sector privado. En materia habitacional, el programa Neuquén Habita contempla 32.000 soluciones mediante créditos, construcción y lotes con servicios, con una inversión superior a los US$450 millones.