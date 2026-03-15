Gol en contra del Gobierno

Javier Milei venía ganando el torneo parlamentario del verano cuando su equipo cometió un foul y no pudo atajar el gol en contra. Ahora apuesta a superar el shock generado por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial como ocurrió con la criptomoneda Libra; con las denuncias por supuestas coimas en la ANDIS y con el escándalo de José Luis Espert, cuatro casos que exponen a Milei; a su hermana Karina o a fieles amigos como fue Espert o esta semana Manuel Adorn.

El escándalo por el viaje y la errónea justificación del exvocero ensombreció el viaje a Nueva York donde Milei recibió premios e inauguró Argentina Week, el mayor evento entre inversores, financistas y funcionarios nacionales y de las provincias.

El hecho político fue el acompañamiento de la mitad de los gobernadores, entre ellos los de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En su mayoría no reportan a La Libertad Avanza o incluso enfrentaron al sello del presidente.

Lo que en cambio no pudo tapar la cuestión Adorni fue el nuevo índice de inflación, en alza por noveno mes consecutivo.

Para morigerar la difusión del 2.9 el ministro de Economía Luis Caputo dio una extensa entrevista. Aseguró estar ocupándose, prometió que estará por debajo del punto entre agosto y octubre y aseguró que la gente está cada vez mejor.

La semana terminó con la revelación del contenido del celular de Mauricio Novelli, cuyo vínculo con Milei se investiga para esclarecer las responsabilidades con la estafa del token Libra. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) estableció un frenético intercambio en la noche del 14 de febrero y madrugada del día siguiente entre el lobbista Novelli, Javier y Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; Demian Reidel –que acaba de renunciar a la presidencia de Nucleoeléctrica tras un escándalo por supuestos sobreprecios- y Julian Peh cuya empresa Kip Protocol emitió de inmediato un comunicado para amortiguar la crisis. Ayer el jefe de los fiscales ordenó investigar a la DATIP por la filtración de información.

Aún en este escenario el presidente corre con ventajas que describen todas las encuestas y focus group.

La primera, su núcleo firme sigue fielmente sus ideas y mantiene la esperanza en el rumbo económico. La segunda es que todavía no hay ninguna figura que le haga sombra desde la oposición o que canalice el descontento.

El escenario opositor

Los consultores apenas ven a Axel Kicillof en la escena del 2027 aunque el gobernador de Buenos Aires no unifica ni a los votantes ni a los dirigentes.

A punto de lanzar equipos técnicos para formación de administradores eficientes de la gestión pública decidió no hacer ningún festejo el día que asuma como presidente del PJ en el lugar que ocupaba Máximo Kirchner. No hay clima para ese tipo de eventos.

En paralelo a la gira por Nueva York no sólo Kicillof sino el santafesino Maximiliano Pullaro (Provincias Unidas); dirigentes de La Cámpora; intendentes varios y hasta legisladores del Movimiento Evita participaron de la feria ExpoAgro en busca de la reconciliación con el campo.

Miguel Pichetto junto al massista Guillermo Michel y la exalbertista Victoria Tolosa Paz también se acercaron al evento dejando a la luz que hay peronistas distribuidos en tribus distintas que planean un nuevo consorcio político.

Mauricio Macri hizo la previa en San Nicolás, pidió bajar retenciones, bromeó sobre su saludo con Kicillof y avisó que ya no habla con Milei. El 19 junta al PRO, pensando en ser candidato o en tener una fórmula presidencial para competir o para sentarse a negociar con los violeta.