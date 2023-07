La apuesta por la expectativa

La atomización que atacó al MPN en torno a subirse al carro de los liderazgos nacionales para no quedarse fuera de las PASO quedó plasmada en forma clara pero con la aclaración que a nivel diputado nacional se inclinarán por Sandro Badilla o Hugo Rauque. Unos ponen fichas a Horacio Rodríguez Larreta. Ayudaron a llenar el sitio donde se hizo el acto de ayer bajo carteles, pintados con letra azul pero sin el mapita, de Claudio Dominguez diputado. Dicen que hay varios “conocidos” que están con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en filas azules pero no se muestran mucho para no contradecirse con la frase de abril: vienen por lo nuestro. La presentación de la mesa Sergio Massa Presidente que se hizo el viernes en un hotel céntrico de Neuquén estuvo jalonada por funcionarios de la intendencia de Mariano Gaido quien hasta corrió con los gastos de alquiler del sitio. Se los vio a Luciana De Giovanetti y Marco Zapata, como así también el petrolero Ernesto Inal.

Queda claro que la ideología parece fútil frente a la necesidad de poner un paraguas por las dudas. El comportamiento no es nuevo, hay que decirlo, y es parte del manual de todo buen emepenista que se acunó en la última parte del partido provincial, la tercera, que muestra ¿sus últimas? cartas.

El resultado de las elecciones en las que están habilitados para elegir intendente 30 331 en Cutral Co y 15080 en Plaza Huincul se leerá como un segundo tiempo de disputas de liderazgo entre el presidente de la Convención del MPN, Jorge Sapag, y el gobernador electo Rolando Figueroa. El liderazgo administrativo del presidente de la Junta de Gobierno, Omar Gutiérrez, quedó subsumido por la transición. Esa transición que tiene sobre la mesa el destino de 5. 000 personas que pretenden ser “premiadas” con el pase a planta permanente en el Estado dentro del ministerio de Desarrollo Territorial.

El protagonista de la tercera parte del MPN cultivó una relación cordial con el líder del Frente y la Participación Neuquina, Ramón Rioseco, por una cuestión de respeto institucional. Hubo un gris en la historia política reciente cuando el 17 de mayo de 2015 se reconoció el triunfo por 49 votos del candidato de Rioseco en Huincul, Gustavo Iril.

No había boleta electrónica. El lugar donde se guardaban las urnas (por todos conocido) fue profanado y desaparecieron los votos. Hubo que votar otra vez en algunas mesas y la historia se encarriló.

Esos 49 votos de diferencia se transformaron en 232 pero a favor de la reelección del entonces intendente de Plaza Huincul, Juan Carlos Giannattasio del MPN.

De esta forma el Ente Intermunicipal de El Mangrullo tenía un doble comando, el MPN por un lado y el partido de Rioseco por el otro. Por influencia política o viveza, los representantes de Huincul en la Legislatura incluyeron reparto en partes iguales con Cutral Co de las regalías, pese a que la duplica en población. No es que un municipio recibe más y el otro menos.

El escenario de las dos ciudades que eligen intendente es complejo porque los que están con uno de la calle 9 de Julio al este, están con el competir de la calle J J Valle al oeste. Es verdad que también están en juego liderazgos vecinales del día a día sin que influyan decisiones macro.

Para Figueroa significará confrontar los liderazgos provincial de Sapag y local de Rioseco quien viene apaleado de la elección de abril donde tuvo que tirar del carro del Frente de Todos cuyo socio principal, el Partido Justicialista, sufre una diáspora, casi parecida a la del MPN, en cuanto a ausencia de vanguardias políticas no administrativas.

Para el partido provincial se juega una apuesta en Plaza Huincul por la reelección de Gustavo Suárez, en Cutral Co van acompañando al candidato de Comunidad.

Esta elección será un aperitivo para la general donde hay una fuerte apuesta por la expectativa política.