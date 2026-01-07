La entrega de Venezuela

Hace un pocos días un ejecutivo de una petrolera Norteamericana me dijo: “Venezuela cae, ya nos avisaron, nos estamos preparando “. Omito por reserva detalles de esa conversación pero me pregunto ¿La cúpula del Gobierno ese País, los chinos , los rusos…no lo sabían ?

Cito a las partes directamente interesadas en este conflicto para, brevemente, mirar desde otro lugar las circunstancias del desenlace. Obviando por cierto la vuelta a la libertad en Venezuela, la democracia, el dictador, los derechos humanos, todos conceptos son para los que trabajan por un pequeño o medio ingreso todos los días en el mundo, pero no para los que detentan el poder real .

Fue llamativo como en escasos minutos se llevo adelante la operación militar encabezada por helicópteros de los EEUU de más de 30 años de antigüedad, lentos, pesados y ruidosos, que ni recibieron ni un impacto de una pequeña bazuca de hombro, y menos aun el importante sistema de misiles con que cuenta Venezuela (entre ellos el sistema ruso S 300 el cual cuentan pocos países en el mundo) Incluso los aviones que intervinieran con base en panamá o en portaviones tienen más de 20 años de fabricaciones , contando el país del caribe con Sukoi SU 30 que fueron desplegados hace pocos días con nuevos misil antibuque. La vicepresidente del país, hermana del presidente de la Asamblea Nacional, que constituyen un tándem político y económico importante, manifestó que pedían una prueba de vida del Presidente Maduro; no que lo liberaran . Horas después corrigió ese error de guion. Los militares llamaron a la calma, desmovilizaron el País y la gente no salió a la calle a defender a su gobierno, por lo menos sus simpatizantes. Los radares militares, muchos de ellos rusos de última generación que también habían sido exhibidos por el gobierno, no intervinieron advirtiendo de la invasión del espacio aéreo. Esta claro que Maduro fue vendido por una parte de la elite política y militar, lo que lleva a pensar en el importante conglomerado empresario en diversos rubros que la familia del ministro de defensa de Venezuela posee en los EEUU, y en manos de quien realmente estaba el poder .

El Presidente de los EEUU ha dejado claro que ya gobiernan Venezuela , el cual sigue en manos de los que fuera “ el chavismo “ – esa idea de una Latinoamérica unida y soberana – y se verá cómo se desarrollara la transición negociada que se negoció desde antes de este golpe militar con intervención extranjera. Foto repetida de siria: corromper para conquistar ; ya no grandes intervenciones militares… no hay plata , al decir de nuestro Presidente .

Trump ha manifestado que Corina Machado (la premio nobel de la Paz que pidió el bombardeo e invasión su país aun antes de recibirlo) no tiene peso en el País y no puede ser Presidenta, ni tampoco Edmundo González, como lo pedían los sectores vinculados a Londres, enemigo del grupo del Presidente de EEUU. Milei y la cancillería Argentina piden que sea Presiente González, porque ciertamente no entienden nada y nuestro Presiente ha reconocido hace unos días que somos un satélite de los EEUU. Los EEUU evidencian con esta acción la desesperación de tiempo que los acongoja, la necesidad de absorber los recursos naturales valiosos de su patio trasero, afirmando Trump que el “dominio de EEUU en américa latina no se cuestiona más “ (3/1/2026) . Venezuela no era un estado narcotraficante (Reporte Mundial de Drogas ONUDD 2025) emergiendo de este informe que el 95% de las drogas a los EEUU sale del Pacifico y el resto del Caribe. Los hechos indican que las ejecuciones sumarias sobre lanchas que los EEUU ejecutó en estas semanas (el derecho de defensa de la Constitución del país del Norte o su primera enmienda) fueron, salvo dos casos, realizadas en el pacifico. Este negocio, que bombea los principales centros financieros de New York, Londres y Dubai cada día, debe ser además redirigido y controlado por las rutas del caribe, lo cual abarata el costo de flete y logística hacia los EEUU. Desde hace muchos años en estas páginas hemos explicado como enormes bancos internacionales (incluido uno de los grandes creado hace más de 160 años para lavar el dinero del opio en China ) lavan dinero del narcotráfico, a los cuales les imponen multas pero jamás le quitan sus matrículas para operar .

El gobierno de Venezuela hace rato dejo de representar un proyecto de emancipación Nacional y unión latinoamericana, envuelto en un sistema de corrupción generalizada a través de la extracción de sus recursos naturales y colocación en criptoactivos mezclados en billeteras frías para evitar su detección.

En un nuevo capítulo del cambio del mundo, golpe por golpe como se dice en el boxeo. Los EEUU ha dejado de ser un sistema constitucional y la democracia liberal resulta la nada misma, que se le otorga como formato a la gente para que crea que vota periódicamente y que elije libremente a alguien que lo va a representar.

La ley del más fuerte se impone nuevamente en la historia de la humanidad, ya no para comer, sino para acumular capital, para unos… poquísimos.

Abogado. Docente de la facultad de Economía Unco