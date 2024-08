La IA en el deporte: ¿aliada o salvavida de plomo?

Son innumerables los usos y aplicaciones que puede tener la IA en nuestras vidas, en diversos ámbitos, por estos días en ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados del 26 de julio al 11 de agosto en Francia ha estado en boca de todos al encontrarse omnipresente.

Como sabemos la inteligencia artificial puede convertirse en nuestra aliada, desde: mejorar el rendimiento de los atletas mediante evaluaciones, estadísticas y reconstrucción de jugadas, simulación de partidos alternativos para revisar estrategias de juego. Optimizando la planificación, gestión y logística, incluyendo la predicción de asistencia y flujo de espectadores, contribuyendo en la circulación de rutas, transporte y logística, la gestión de recursos y personal. Hasta mejorar la experiencia de los espectadores impulsando experiencias inmersivas de transmisión en directo con resolución 8K, ofreciendo a todos los amantes de los juegos olímpicos transmisiones de alta definición en los 32 deportes en los puntos olímpicos de toda la ciudad. Como así también garantizar el juego limpio.

El Comité Olímpico Internacional (COI) lanzó su estrategia integral para la IA y los deportes, titulada: “La Agenda Olímpica de IA” que sienta las bases para el papel de la IA en la mejora del apoyo a los atletas y busca garantizar que la IA está aquí para complementar, no reemplazar, el desempeño humano.

La IA se convirtió en un componente indispensable del evento deportivo más famoso del mundo al reducir el potencial error humano y sesgos, asegurando que la puntuación y el arbitraje sean lo más justos y precisos posible, de este modo obtener puntuaciones y decisiones imparciales y transparentes.

Pero durante la celebración de dicha cita mundial ocurrieron cosas inquietantes que nos llenan de preguntas: ¿Cuál es el rol de la IA? es el de un árbitro que tiene la última palabra a la hora de decidir y modificar un resultado, aunque hubiesen pasado 2 horas de la jugada analizada? Así sucedió el miércoles 24 de julio en Saint-Étienne, “dos horas después de la interrupción del partido de futbol sub-23 de Argentina Marruecos, el árbitro anuló el 2-2 de Medina por offside y permitió jugar tres minutos más”.

La IA en los JJ.OO. de París 2024 fue utilizada para el análisis de rendimiento deportivo a través de sistemas que proporcionan datos precisos sobre su técnica y rendimiento, ayudando a optimizar el entrenamiento y prevenir lesiones a deportistas. También en chatbots de asistencia y el Arbitraje con herramientas de seguimiento de movimiento y detección de faltas.

En añadidura para el espectador se incorporan plataformas de traducción automática y otras de generación de resúmenes y highlights, se optimizo el transporte al emplear IA para optimizar el flujo de tráfico y reducir la congestión en las áreas cercanas a los eventos deportivos, optimizar las rutas de transporte de atletas, personal y equipos, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos.

Finalmente las multitudes se gestionaron a través de sistemas de análisis de video para analizar el movimiento de multitudes en tiempo real, identificando áreas de congestión y posibles riesgos de seguridad. Se utilizó la IA para analizar datos de video y audio en busca de comportamientos inusuales o sospechosos.Fue omnipresente.

Ahora bien, de no ser oportuno el uso y aplicación del análisis brindado por la IA, se vuelve contra producente su aporte, en vez de colaborar con la transparencia, imparcialidad, juego limpio, se puede volver tendencioso quizás beneficiando a uno de los equipos, y perjudicando al otro equipo incomodando, al no brindar iguale trato o violatoria de la privacidad. Cómo toda herramienta no podríamos juzgarla en sí misma como buena o mala, sin analizar el modo en que es empleada, la relevancia que se le da y si hay supervisión del modo de empleo y revisión de las decisiones a las que se arriben luego de consultarla.

Como expresa la frase popular: “se hace camino al andar”, en este ámbito también podemos vivenciarlo, sabiendo que tenemos mucho por recorrer buscando el equilibrio de la vida en sociedad con el uso de todos los avances y confort que la tecnología nos ofrece.

Nos encontramos en un desafío constante que nos invita a mantener presentes los valores humanos que una sociedad debe sostener desde sus buenas costumbres, respeto a todas las formas de vida y ordenamiento jurídico sin que los avances puedan implicar un avasallamiento de aquello que nos sostiene.

Seguramente de esta experiencia de la IA en los JJ.OO. todos ampliamos las barreras de posibilidades que permite la tecnología al servicio de las diversas actividades humanas, implementada por personas para personas, dicho acompañamiento se vuelve esencial para pensar en una evolución en esta interacción continua e incesante.

De todos modos nos queda la certeza que la IA ya es parte de nuestra vida como un factor transformador, será el desafío cotidiano que siempre sea una aliada y de no ser así, que podamos ser las personas quienes equilibremos esa asimetría. Ya no importa a qué nos dediquemos, si entendemos más o menos de los avances tecnológicos, nuestro idioma, creencias o lugar del mundo donde habitemos, la IA es una realidad abrazable-aliada en equilibrio con el desarrollo de nuestra rutina.

Seguramente en diferentes citas internacionales próximamente veamos muchas innovaciones quizás en el mundo de los deportes, actividades culturales, o la escena política.

Abogada, miembro del Instituto de Inteligencia artificial del Colegio de abogados y procuradores de Neuquén dirigido por Vanesa Ruiz.