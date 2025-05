Las predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana que va del 9 al 11 de mayo 2025

Mhoni Vidente detalló sus predicciones para el fin de semana que va del viernes 9 al domingo 11 de mayo 2025. La reconocida astróloga adelantó lo que le espera a cada signo del zodíaco en los próximos días. Enterate acá lo que te depara el futuro inmediato.

Las predicciones de Mhoni Vidente para el nuevo fin de semana de mayo 2025

Aries

Fin de semana de muchas alegrías y buenas noticias, recuerda que estás en tu mejor etapa. Tendrás algunos problemas en cuestiones de trabajo, trata de no darle tanta importancia a situaciones que no la tienen.

Tauro

Viernes de estar analizando un cambio de trabajo y casa, recuerda que tu signo es muy determinante en sus decisiones. Estás en esa época de cambiar por completo y modificar tu vida para bien, tendrás algunas discusiones con tu pareja.

Géminis

Viernes de estar saliendo de viaje por cuestiones de trabajo. Va a ser un viaje exprés, pero de mucho provecho, recuerda tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja . A los Géminis que están solteros les vendrá el verdadero amor que será del signo de Acuario o Libra.

Cáncer

Fin de semana de buena suerte en todos los sentidos, sales de viaje por cuestiones de trabajo, pero trata de aprovechar el tiempo para divertirte también, recuerda hablar claro con tu pareja y decirle lo que sientes y verás que así estarás más tranquilo.

Leo

Te vas de fiesta este sábado y verás amigos que hace mucho no se frecuentaban, tramitas tu permiso de migración o residencia, no seas tan rencoroso y trata de no guardar tanto dolor para que tu energía positiva crezca más. Eres muy fuerte en tus sentimientos y hace que siempre tengas la respuesta correcta a los consejos

Virgo

Ten cuidado con las envidias y no platicar tus planes de cambios de casa, recuerda que tu signo siempre busca estar con su pareja y familia para vibrar a una elevación espiritual mejor, por eso es muy importante la unidad con tus seres queridos.

Libra

El viernes va a ser un día de suerte, tendrá la oportunidad de un crecimiento laboral y económico, trata de este día no comentar nada de tus proyectos a futuro para que no te los salen. Eres muy buena persona que es una cualidad de tu signo, pero no dejes que abusen de ti tus amistades.

Escorpio

Viernes de suerte para tu signo en cuestiones de juegos de azar. Recuerda que necesitas capacitarte más en lo profesional y tomar un curso los fines de semana, aprovecha tu tiempo. Eres muy terco en cuestiones amorosas y a veces ese amor no es para ti y es mejor cerrar ese círculo y es tu tiempo de avanzar.

Sagitario

Este viernes va a ser un día de cambios muy positivos para tu vida personal, pero recuerda que hay tiempo para todo y en este momento es tu tiempo de crecer económicamente y dejar la indecisión a un lado. Te vas de fiesta este sábado y te la vas a pasar de lo mejor, recuerda siempre estar consciente de tus deudas y no comprar por comprar.

Capricornio

Viernes de tener juntas de trabajo y de darle un cambio positivo a tu vida laboral, recuerda que la característica de tu signo es ser muy organizado y siempre tendrás la respuesta correcta a los problemas. Cuídate de dolores de espalda, trata de hacer ejercicio y dejar los vicios, te compras ropa, recuerda que tu signo es siempre verse bien.

Acuario

Fin de semana de estar con todas las buenas energías alrededor tuyo, recuerda que tu signo tiene el pensamiento muy fuerte y siempre va a venir a ti lo que deseas. A pensar puras cosas positivas. Eres muy impulsivo en tu vida amorosa, te recomiendo que estés un período solo y le des tiempo a que llegue el verdadero amor.

Piscis

Este viernes va a ser un día lleno de buenas energías y tendrás la oportunidad de crecer más en tu vida profesional, así que trata de buscar nuevas oportunidades de trabajos que se te van a dar sin problemas.