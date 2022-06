La poción que no siempre es mágica

Los dilemas mantienen latentes las acciones políticas en cómo resolver las supuestas intenciones de ser candidatos para cargos ejecutivos.

Los otros ¿en qué andan? La referencia es al ecosistema político de la provincia de Neuquén que está – a veces no totalmente – fuera del Movimiento Popular Neuquino.

La poción o receta que le resulta al MPN, las internas en un tablero donde hay alguien que tiene el botón rojo para poner límites, es mirada como una fórmula para imitar o para probar una estrategia diferente.

En los otros surgió una primera propuesta de Ramón Rioseco que consistía en hacer una gran interna abierta. La idea era que el que ganara sea el candidato a gobernador y, luego, cada partido llevara una lista de diputados. El método de las colectoras que ¿le funcionó? al MPN. De las 12 listas de esa naturaleza que llevó el partido en las elecciones de Neuquén capital, sólo entraron dos, pero para el resto hubo lugares donde guarecerse.

La idea no terminó de cuajar en los dos conglomerados de partidos opositores en Neuquén, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Como fue lanzada con anticipación (la interna del MPN es la que, en definitiva, marca el ritmo político) Rioseco, como no cosechó mucho en la viña, no se amedrentó y, animal político al fin, varió la poción. Para no quedar entre dos fuegos cruzados que, en teoría, es la puja dentro del Partido Justicialista, fue a buscar aliados a los partidos satélites que integran la coalición, como el Frente Grande. Rioseco fue uno de los que formó ese partido en Neuquén, o Libres del Sur, que tiene un tatuaje en la ciudad capital por haber formado una lista con Cambiemos que no sale fácilmente.

El PJ, en tanto, asiste a un proceso de desconcierto interno por la dinámica de la política nacional, lo que no implica que tenga brotes primaverales en cuanto a dirigentas con aspiraciones lógicas que buscan su lugar entre la renovación generacional y el pragmatismo conformista. Lo que para algunos significa “apuro” por definir las vanguardias para otros no lo es. La fortaleza que trasunta es la diseminación territorial y, obviamente, la identificación con líderes nacionales que traccionan en una elección en esa categoría.

En Juntos por el Cambio hay un proceso que mezcla varias estrategias. Los cuatro partidos que conforman la alianza, UCR, PRO, CCAri y NCN, harán un pronunciamiento para reclamar la legitimidad que algunos integrantes se arrogan y permiten resquicios para los famosos troyanos de la política neuquina.

El partido que más territorialidad pone en juego es la UCR que, por definición, ya tiene fecha para elegir candidatos que ofrecerá a la coalición.

También en Juntos apareció un troyano que golpeó la puerta y hasta ahora no lo han atendido los dueños de casa: el exgobernador Jorge Sobisch .

En JxC no hay mucho interés en la estrategia de las internas abiertas porque hablan de un desgaste que podría ser aprovechado por foráneos que tienen tiempo y expertise para llevar agua para su molino.

¿Dejan o no entrar al exgobernador Jorge Sobisch? Salvo un dirigente, no hay interés. Dicen que el dirigente está enojado con los azules del MPN, que ha perdido las elecciones a las que se ha presentado desde que dejó el poder en 2007, y que corre el riesgo de perder la personería política del partido Democracia Cristina con el cual compitió en los últimos comicios.

Incluso hay lugar para imaginar en tono de broma una interna entre el exdiputado de Recrear (luego subsumido por el PRO) Jorge Taylor y Sobisch. El primero fue el que denunció con una cámara oculta al exgobernador que le ofrecía favores a cambio de que dé quórum en la Legislatura para que se pueda votar a integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

La discusión en torno a si dos más dos son cuatro en la política marca, por estos días, la dinámica en las coaliciones que se refugian en la resiliencia y la tolerancia para que el agua y el aceite no terminen fuera. La lección de las PASO quedó patente luego de que un outsider como Carlos Eguía obtuvo un 14% y el “candidato oficial” de Cambia Neuquén, Pablo Cervi, un 23%.

La poción creada por el MPN no siempre es útil para todos.