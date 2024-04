El show de Tini, nuevamente suspendido: Qué pasará con las fechas de Hurlingham 

La cantante Tini Stoessel tenía 5 fechas programadas en el Club Hurlingham en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el clima no la acompañó y tuvo que suspender uno de los shows por segunda vez.

El primer show de la gira de su nuevo disco «Un mechón de pelo» era el día jueves pero debió ser suspendido debido a que la lluvia dañó el equipo técnico que iban a utilizar en el recital.

Debido a esto Tini reprogramó el espectáculo para el martes pero decidió darle un especial regalo a los fanáticos que la habían esperado en el predio: cantó algunos temas acapella.

“No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz… Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes”, explicó Tini.

Para el día viernes 26 había un segundo show programado que también tuvo que ser cancelado, la noticia fue brindada por la intérprete de «La Triple T» en su cuenta de Instagram.

Por qué se suspendió el recital del viernes 26 y para cuándo se reprogramó

Debido a las fuertes lluvias que hubo en la Provincia de Buenos Aires en los últimos dos días, el recital del viernes fue reprogramado para hoy sábado 27 a las 18 horas en el Club Hurlingham. El show que ya estaba planeado para hoy a las 21 horas será realizado en el horario normal.

«Tengo una angustia enorme por todo el esfuerzo que hicieron para poder estar y por lo que esperamos para volver a vernos» comenzó su descargo Martina, en su cuenta de Instagram.

«La propuesta escénica es un 90% a cielo abierto, más la cantidad de agua que cayó y sigue cayendo no nos permite hacer el show tampoco» continuó explicando. «Los shows se posponen, no se cancelan, espero que nos podamos ver y que mañana salga todo bien, gracias los amo» concluyó.

En la publicación también aclara que los que hayan adquirido entradas para la fecha del viernes y jueves pueden pedir la devolución del dinero en info@fullticket.com. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional hoy no lloverá en la Ciudad de Hurlingham y habrá una mínima de 11 °C y máxima de 18 °C.