Los jóvenes rionegrinos quieren construir el futuro

600 jóvenes participaron en la primera jornada. Foto: Sebastián Puentes.

Más de 500 jóvenes de distintos puntos de Río Negro se encontraron en Cipolletti para el Primer Foro de la Juventud Rionegrina. Durante dos jornadas se habló de educación, producción, economía, salud, innovación, inteligencia artificial, energía, turismo, Malvinas y soberanía. Una agenda amplia donde los propios participantes marcaron los temas.

En un momento en el que muchas veces se dice que los jóvenes están alejados de la política, ver a cientos reunidos, escuchando, preguntando y dando su opinión demuestra que el interés existe. Lo que muchas veces faltan son espacios donde pueda transformarse en participación.

El foro fue organizado por el Centro de Estudiantes Rionegrinos en Buenos Aires (Cerneba) y nació de esa necesidad de volver a encontrarse. Luis Di Giácomo, uno de sus impulsores, recordó que antes existían espacios donde los jóvenes de la provincia podían reunirse y participar, mientras que hoy muchas veces terminamos encerrados entre computadoras y redes sociales. Hay conversaciones que necesitan del encuentro cara a cara.

También sirvió para cruzar realidades distintas: quienes estudian en Río Negro y quienes tuvieron que irse a otras provincias para sus carreras. El intercambio permitió pensar qué alternativas de formación existen y cómo construir un proyecto de vida.

La política también tuvo su espacio. Rodrigo Buteler, Yamila Direne y Albino Garrone, tres intendentes jóvenes de distintos espacios políticos, compartieron una charla abierta con los participantes. No se trató solamente de escuchar dirigentes, sino de poder preguntarles y plantearles las inquietudes de una generación que quiere ser escuchada.

Como joven rionegrino de 22 años, me parece difícil no valorar una iniciativa así. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque generó ganas de preguntar, escuchar otras opiniones y pensar en conjunto qué provincia queremos.

Durante el encuentro también apareció una cuestión concreta: el trabajo. El gobernador Alberto Weretilneck anunció el programa Río Negro Empleo Joven, destinado a facilitar el ingreso al mercado laboral formal de jóvenes de entre 18 y 23 años que todavía no tengan un empleo registrado. La iniciativa contempla un crédito fiscal para los empleadores equivalente al 50% de los aportes y contribuciones que genere cada contratación.

Es una medida que toca una de las principales dificultades de quienes tienen nuestra edad: conseguir ese primer trabajo que permita ganar experiencia y dar los primeros pasos hacia una vida independiente.

La energía fue otro de los grandes temas. Se plantearon las expectativas de crecimiento y los proyectos que pueden impactar en la producción, el empleo y las exportaciones. Río Negro tiene una oportunidad enorme y debe discutir qué lugar ocuparán los jóvenes en ese proceso.

Cerneba merece un reconocimiento por impulsar este primer encuentro y reunir a jóvenes de distintos lugares de la provincia. Ahora viene lo más importante: que esto no quede solamente como una buena experiencia de un fin de semana en Cipolletti. El verdadero resultado se verá después, si aparecen nuevos encuentros, propuestas y proyectos. Me fui del foro con una sensación positiva. No porque esté todo resuelto, sino porque quedó claro que hay una generación con ganas de participar y discutir sobre lo que viene. Y quizás ese sea el primer paso.

Porque los jóvenes rionegrinos no solamente quieren que se hable de su futuro. Quieren estar ahí cuando haya que decidir cómo construirlo.

* Estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, UCA. Integra el Cerneba.