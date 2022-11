Los tiempos y los espacios

JSRN puso en revisión la opción de marzo por los apremios que tal anticipo generaba. La Justicia lo advirtió. Weretilneck ofreció un diseño de confluencia a la UCR y al PJ.

Río Negro se aventura en el pleito electoral, amontonando interrogantes. Se cumplió la teoría y el oficialismo modificó el lapso de elecciones del Código Electoral, posibilitando de que la Provincia anticipe su votación a marzo. Un embate institucional de JSRN que desubica y desorienta más a la oposición.

¿Acortamiento resuelto? No. Existen rastros de que el oficialismo cree o creyó en esa opción. Basta con observar que la última reforma incorporó un cambio en el artículo de forma que muestra apuro. “La ley entra en vigencia desde su promulgación”, se agregó y se liberó del plazo regular que demoraría su eficacia hasta mediados de diciembre y, por la requerida antelación de convocatoria, se perdería parte de marzo.

Ese itinerario de Alberto Weretilneck -que preveía comicios para el 5 o 26 de marzo- fue embargado y se retorna al 16 de abril. Su ansiedad continúa y responde a la recepción de malos pronósticos nacionales y su impacto en Río Negro. La presente revisión se generó en una exploración más profunda del adelantamiento y los apremios que generaría sobre las estructuras. Por caso, la Justicia Electoral habría advertido del riesgo de tal encogimiento, considerando que los municipios se sumarán también con sus elecciones.

La campaña se despierta. El sábado 3, en Viedma, JSRN cerrará la capacitación de los dirigentes jóvenes. Se prepara un acto en la UNRN, con Weretilneck como presidente aunque su candidatura seguirá vedada. Pide no caer, aún, en estado electoral.

La gobernadora Arabela Carreras -que está en París- llegará justo para el encuentro mientras se compenetra en la candidatura a la Jefatura de Bariloche. Desconfía si de la larga transición, que incluye su peregrinación hacia los comicios barilochenses de septiembre. Acercó una salida: otro anticipo de tiempos. Que Bariloche vote en septiembre no lo impone la Carta Orgánica, que plantea que “no debe coincidir con la nacional ni provincial”, entonces el atajo radicaría en modificar una ordenanza (N° 1953/2009). Plan en estudio. En el núcleo de JSRN se garabatean listas y, además, Weretilneck es el epicentro de estrategias y apetencias ajenas, como las pretendidas por las conducciones de la UCR y el PJ, ambas jugadas al “gran acuerdo” oficial.

El FdT, sostenido por justicialistas anti-JSRN y aliados, requiere un armado. JxC empezó ayer en Cipolletti a definir su estrategia y planteó que no tendrá colectoras.

El radicalismo debe aceptar esa convergencia en su Convención (prevista para enero), pero hay un pacto previo: listas colectoras de legisladores para adherirse a la formula de JSRN. Eso, por el contrario, no le cierra al justicialismo o su alianza Nos Une Río Negro que forma con el Frente Renovador y Nuevo Encuentro. Weretilneck ofrece lo mismo acordado con la UCR, pero Martín Doñate pretende que los suyos y los de JSRN compartan nómina. Negociación empantanada. Afloran las concurrencias individuales, como la del legislador del FR, Nicolás Rochas que lideró la reforma electoral que pretendía el oficialismo. El bloque doñatista , Unidad Ciudadana, respondió con un apoyo algo menor en el Parlamento.

El Frente de Todos, sostenido por justicialistas anti-JSRN y aliados, requiere de un armado y, por eso, volvieron a juntarse en Valcheta. Asistió con su candidatura Gustavo Casas, pero gana espacio el Movimiento Evita, con su sello de “Comunidad Organizada”, y elabora la postulación de Silvia Horne para la Gobernación. Ruido hace ya el silencio y la ausencia de la roquense María Emilia Soria.

En otra instancia, JxC empezó con su discusión. Simple aproximación, pues no pasaron a la distribución de los lugares. Una definición: no tendrán colectoras, si extrapartidarios. Vale repasar quiénes ayer se juntaron y serán los armadores. Aníbal Tortoriello fue el anfitrión y el PRO sumó al legislador Juan Martín, la vice Patricia Mc Kidd y el apoderado Nicolás Yansen mientras que por el ARI fueron su presidente Javier Acevedo y el ex vicegobernador Bautista Mendioroz. Como radicales, asistieron el vice de la fórmula, Juan P. Alvarez Guerrero, la ex titular de la UCR, Ángeles Dalceggio, el intendente de Huergo, Miguel Martínez; y el viedmense Juan C. Valles.

Llega el trayecto de los repartos, es decir, cuando se negocia o se cede lo que no se tiene.