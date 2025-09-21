La economía y la política en Argentina han comenzado a danzar en la oscuridad. Nunca fue radiante la escena en la que convivieron desde la asunción de Javier Milei, pero a cinco domingos de una elección clave, hay más sombras que luces.

La principal aceleración de las alertas viene desde la economía. Junto con el régimen de gobernabilidad precario que funcionó antes del año electoral, entró en turbulencia su hermano siamés: el régimen de bandas cambiarias de piso y techo para el dólar. Por primera vez desde la flexibilización del cepo cambiario, el Gobierno tuvo que vender reservas para contener la suba del dólar.

Si los gobiernos pudiesen vivir de recuerdos, la Casa Rosada podría rememorar que la última vez que el dólar de mercado pasó la barrera de los $1500 fue durante la corrida de julio de 2024. Sería un espejismo de nominalidad: desde entonces la inflación acumulada fue de 45%.

Pero cabe la evocación para preguntarse por qué (cuando aún no estaba en las reservas la última asistencia del FMI) el Gobierno sorteó entonces el desafío, sin las dificultades de ahora. Puede sostenerse lo obvio: no había flexibilización del cepo. También lo menos obvio: eran distintas las expectativas políticas.

El debate público sobre las causas y consecuencias de la inestabilidad actual se ha polarizado. El Gobierno dice que el programa económico está siendo afectado por el pánico político inducido por la campaña electoral. La oposición, casi sin matices, dice lo contrario: la política se convulsiona por las inconsistencias del plan económico.

La dinámica de poder con la que se venía procesando esa contradicción cambió. Antes la Presidencia avanzaba con los votos del balotaje disputando las atribuciones del Congreso. Ahora el Congreso avanza con su triunfo bonaerense sobre las facultades del Ejecutivo.

Sólo algunos aliados extraviados, irritados u oportunistas del oficialismo creen que están votando fondos para universidades o jubilados. Milei en un polo de la escena, y el peronismo unido en el otro, saben bien que están disputando el núcleo del poder. Quién gobierna el país y con qué programa económico. Eso se define en octubre.

La discusión no sería distinta a la de cualquier democracia antes de concurrir a las urnas si no fuese por la recurrencia de una singularidad argentina: la naturalización de la acción destituyente como un elemento admisible del paisaje público.

Se ha instalado un discurso dominante que consiente la posibilidad de una conclusión anticipada del mandato presidencial. Nadie desmiente con claridad a los marginales que lo proponen. Instructivo para millennials: pedirle a la inteligencia artificial que rastree la expresión “clima de fragote”. Los actores políticos relevantes fingen demencia en público sobre rumores que reconocen -austeros de vergüenza- en privado.

Una contradicción los atraviesa. Decían que Milei era un líder autoritario a medio paso de conquistar la hegemonía; hoy especulan con una debilidad presidencial similar a la de Fernando de la Rúa. Lo curioso es que Milei comparte esa contradicción. Ese consenso ilógico es el único que enlaza a la totalidad de la política argentina. Y es el signo más evidente de su fragilidad estructural. El auténtico índice de riesgo país.

Bloqueo y polarización

Tras el impacto de la derrota bonaerense, Milei moderó algunos matices de su narrativa. Lo demostró en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Cuando argumenta, sus adversarios son desafiados a un mejor nivel de discurso. Ocurrió con Juan Schiaretti, cuya propuesta fiscal busca innovar sobre impuestos, pero es todavía difusa sobre reducciones del gasto.

Pero Milei también asumió un imperativo político: debe cargarse la campaña al hombro. Y los propios le demandan la dosis adictiva de lenguaje rabioso. También lo hizo en Córdoba, en el Parque Sarmiento. La moderación de Milei es un amor de estudiante: hoy un juramento, mañana una traición.

Sacudiendo la hojarasca de los discursos en el Congreso, la campaña será con nitidez el escenario de la nueva polarización argentina: con la gestión de Milei o en su contra. El peronismo, en sus dos vertientes más sólidas, hace tiempo que asumió esa realidad: el eje bonaerense y el eje cordobés coinciden hasta el 26 de octubre. El resto de la escena, austrias menores, acomodó el cuerpo para esa disputa.

Milei sabe que necesita restaurar el diálogo con los gobernadores y también sabe que ahora no puede. Los gobernadores saben que ahora pueden restaurar el diálogo y también saben que por ahora no quieren. Ese bloqueo fue reconocido, con alguna resignación, por Milei en Córdoba: “Me piden que acuerde con quienes exigen gobernar con su propio plan”.

Ese asedio estructural de la política argentina seguirá agravando las condiciones económicas. El Gobierno dio alguna señal incipiente sobre la principal opción que maneja: el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos. Activar la “cláusula Bessent” que la administración Trump prometió tras el acuerdo con el FMI. Un refuerzo de divisas disuasivo para frenar la corrida contra el peso y un gesto geopolítico que –en caso de concretarse- podría ser relevante antes de la elección.

Esta posibilidad fue admitida por Milei en un diálogo con la periodista Virginia Guevara, de La Voz. Diálogo breve, en condiciones de estribo impuestas por el rígido protocolo presidencial, que sin embargo alcanzó para obtener con habilidad una información clave, de alcance nacional.

El oficio de preguntar sigue siendo útil, como inservible es para los gobernantes perder el tiempo recomendando detestar a los periodistas.