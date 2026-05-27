Necrológicas de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026

Arenzana, Marta Falleció en Villa Regina, el 25/05/2026. Gustavo Bonavitta y Mariana Fantón, acompañan a Carlos Yamzon e hijos en este doloroso momento.

SINCOVICH Vda. de FAION, ELSA CELESTINA El Consorcio de Riego y Drenajede Villa Regina, Gral. E. Godoy y Chichinales, participa el fallecimiento de quien fuera una ferviente colaboradora de esta institución y acompaña a sus familiares en tan doloroso momento.

FERNANDEZ, GERARDO DAMIAN El Colegio Bilingüe Neuquén y su comunidad educativa participan con pesar su fallecimiento, acompañando a Piren y a nuestro querido alumno Fidel en este momento de profundo dolor; abrazándolos con cariño ante tan irreparable pérdida y elevando una oración en su memoria.

SAVA, JOSE EZEQUIEL Falleció en General Roca a los 84 años. Su esposa: Ana María Stefani. Sus hijos: Fabio, Karina y Virginia. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 17 previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO