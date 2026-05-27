Gracias a Vaca Muerta, la producción de petróleo de Argentina es récord y roza los 900.000 barriles diarios

Los registros oficiales de extracción de petróleo de todo el país dejaron en abril una gran noticia, dado que gracias al auge de Vaca Muerta Argentina alcanzó la producción de crudo más alta en su historia, prácticamente rozando los 900.000 barriles diarios y en la puerta del salto de escala que en pocos meses será la puesta en marcha del puerto rionegrino.

De acuerdo al sistema oficial de la Secretaría de Energía de la Nación procesado por EnergíaOn, la producción de abril llegó a un promedio de 891.704 barriles por día, el nivel más alto registado en los más de 100 años de actividad petrolera del país.

Para poder mesurar qué significa este volumen, por un lado representa un avance del 1,37% en relación con el mes previo, sumando así 12.000 barriles diarios en solo un mes. Pero además, sobre un nivel de demanda interno, para las refinerías argentinas, de unos 500.000 barriles diarios, significa que ya casi la mitad de la producción se exporta.

En este récord histórico la clave está en Vaca Muerta y su producción de shale oil, dado que vale recordar que el convencional continúa en declino productivo, con picos de hasta el 9%. Esto marca que el auge productivo de Vaca Muerta avanza de tal forma que compensa esa caída de la producción de los campos maduros y deja resto para seguir impulsado el crecimiento del total.

El hattrick de récords: cuánto petróleo aportaron Vaca Muerta y Neuquén

En detalle, en abril la producción de petróleo de Vaca Muerta llegó por primera vez a los 616.400 barriles diarios, lo cual representa prácticamente 7 de cada 10 barriles de todo el país. De ese total, 608.000 barriles correspondieron a la producción shale de Neuquén y los restantes 18.400 barriles provinieron de los pozos de Río Negro.

Para poner esto en dimensión, tan solo la producción actual de Vaca Muerta alcanza para cubrir la demanda de todo el país y ya deja un saldo exportable de más de 100.000 barriles diarios.

Pero sin dudas, la mayor producción de Vaca Muerta impulsó la producción total de la provincia de Neuquén que ya concentra más del 70% de los barriles argentinos. En abril, los registros marcan que todos los yacimientos neuquinos alcanzaron los 628.924 barriles por día, con un incremento intermensual del 3,13% e interanual del 36%.

Un dato destacado es que el 97% de la producción de crudo de Neuquén es no convencional -incluyendo el tight oil- con lo cual la tradicional producción convencional de Neuquén llegó en abril a solo 18.000 barriles diarios.