Quiénes concursan por ser el juez que controle las condiciones de detención en el interior de Neuquén

Los exámenes serán en julio, una vez concluida la feria judicial de invierno. Foto Matías Subat.

El Consejo de la Magistratura de Neuquén pretende este 2026 cubrir el cargo que dejó vacante Alicia Rodríguez, jueza de Ejecución Penal del interior, tras su jubilación. Un total de trece postulantes se inscribieron en el concurso, entre ellos el jefe del servicio penitenciario bonaerense.

Si bien el puesto tiene asiento de funciones en Zapala, la competencia abarca todas las regiones, salvo la Confluencia (lo que era antes la Primera Circunscripción Judicial) que sigue siendo jurisdicción de Raquel Gass.

Quien ejerza el cargo tendrá entre sus funciones la de controlar las condiciones de detención en las cárceles y comisarías en plena emergencia por sobrepoblación.

Hoy esta función recae sobre jueces y juezas de Garantías del interior.

El plazo para anotarse al concurso venció este mes. Una vez que se oficialice el listado, el Consejo les otorgará puntaje por sus antecedentes. Los exámenes oral y escrito están previstos para el 29, 30 y 31 de julio, la semana en la que se retoma la actividad después de la feria judicial de invierno.

Hay un lote de siete candidatos y candidatas de Neuquén. Ellos son: Roberta Calarame, funcionaria de la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de Cutral Co; María José Eisele, asistente letrada de la Oficina de Atención al Público y Asignación de Casos de San Martin de los Andes; Rafael Ceferino Fasano, prosecretario administrativo del Tribunal Oral Federal de Neuquén; Patricio Fernández Menta, asistente letrado de la fiscalía de Zapala; Fernando Daniel Gómez, abogado de Neuquén; Federico González Vital, funcionario de la Unidad de Ejecución Penal de Junín y Débora Janeth Medel, abogada de Neuquén.

El resto de la nómina se completa con: Xavier Areses, jefe del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires; Tabaré Blas Antonio Ezcurra, funcionario de la fiscalía de Mendoza; Gabriela Belén Guerrero Moyano, abogada de San Luis; Francisco Damián Jara, secretario del juzgado de Ejecución Penal de Río Negro; Verónica Silvina Namuncura, secretaria en la fiscalía de Mendoza y María Valeria Recalde, abogada matriculada en Tucumán.

Reorganización «excepcional» por la carga laboral

En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le pidió al Consejo que cubra tres cargos en el Colegio de Jueces Penales de Neuquén. Se trata de los puestos que ocupaban Mauricio Zabala (fiscal jefe), Estefanía Saulí (jueza del Tribunal de Impugnación) y Gustavo Ravizzoli (defensor de circunscripción penal).

En cuanto a los perfiles, el TSJ hizo hincapié en que «analizada la actual carga laboral» del Colegio y de la propia Gass «resulta necesaria la adopción de medidas excepcionales de organización interna que permitan optimizar los recursos humanos existentes, garantizando una respuesta jurisdiccional oportuna y eficiente».

Afirmó que «teniendo en cuenta la competencia penal de dichos magistrados y las estadísticas de todos estos organismos, resulta razonable disponer que los/as Jueces/zas Penales a designar puedan asumir funciones compatibles con las asignadas a la Jueza de Ejecución Penal en la medida en que ello no afecte el normal desarrollo de sus tareas específicas, y de manera excepcional».

Por eso le solicitó al Consejo que tenga en cuenta esto al momento de la selección.