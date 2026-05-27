Los aliados de JSRN plantean «acuerdos amplios», con sus disputas por las estrategias de Weretilneck

En el 2025, Weretilneck ya constituyó un alianza con el ARI para el proceso electoral nacional. Foto Gentileza

El ARI punteó en su estrategia aliancista con JSRN de cara a las elecciones del año próximo, justo en la semana en que el oficialismo realizará un encuentro partidario en Cipolletti.

El radicalismo respondió e insinuó la disputa de aliados al gobierno que se viene por la construcción electoral.

El presidente del bloque de la CC-ARI, Javier Acevedo, aceptó conformar “acuerdos amplios” en Roca, pero además planteó la necesidad de extender ese entendimiento al plano provincial. Pidió tener “el coraje y la honestidad intelectual para discutir lo mismo para Río Negro”.

La discusión sobre un frente amplio roquense se abrió a comienzos de mayo, cuando el titular del PRO, Juan Martín, propuso construir una alternativa para poner “fin a más de 24 años del sorismo”, en referencia a las sucesivas gestiones municipales de Carlos, Martín y María Emilia Soria. Poco después, el gobernador Alberto Weretilneck coincidió en avanzar en “una gran propuesta” para Roca.

Para el PRO, su pretendida construcción se acota al ámbito roquense porque, en principio, su plan provincial se orienta a confluir con La Libertad Avanza. Casualmente, el expresidente Mauricio Macri convocó para este miércoles a la dirigencia del partido y los referentes rionegrinos respondían a ese llamado.

El PRO lanzó la idea de un frente, pero acotado a Roca porque, en lo provincial, ese partido procurará inicialmente un acuerdo con La Libertad Avanza.

La postura del ARI desestabiliza la intención del PRO. Acevedo insistió en que “es necesario construir acuerdos amplios” para dejar atrás “viejas lógicas de confrontación y evitar nuevas divisiones”, aunque rápidamente trasladó ese planteo a toda la provincia.

El ARI mantiene una alianza con el oficialismo provincial, aunque el comunicado evitó mencionar posibles partícipes de ese armado. Sí reiteró definiciones: “El límite sigue siendo el kirchnerismo”.

Ariel Bernatene, como presidente de la UCR, aseguró que el partido está «de acuerdo en seguir fortaleciendo alianzas territoriales». Foto: Pablo Leguizamon/Archivo.

Queda afuera, también, cualquier alternativa liderada por el diputado nacional Aníbal Tortoriello, luego de que el ARI abandonara Cambia Río Negro en diciembre de 2023.

La UCR tampoco quiso perder protagonismo. Su presidente, Ariel Bernatene, se expresó a favor de la “construcción de mayorías amplias”, al considerar que “es una necesidad política para pensar el futuro de la ciudad”. Pero el legislador fue más allá y remarcó que el radicalismo “ha sido coherente y respetuoso de su electorado”, manteniendo “identidad partidaria en los gobiernos municipales radicales y ampliando alianzas territoriales en distintas localidades de la provincia”.

Esas declaraciones parecieron dirigidas al ARI, en alusión a su participación en un frente opositor y su posterior alejamiento. Bernatene también deslizó la previa pertenencia de la UCR al oficialismo encabezado por Weretilneck y aseguró que serán “bienvenidos todos los sectores políticos que quieran sumarse a fortalecer una construcción amplia”.

Aunque hoy ambos espacios son aliados firmes de JSRN, detrás de la disputa discursiva asoma una reyerta más solapada: el reparto de espacios y poder dentro del futuro diseño electoral oficialista.

En sus primeros movimientos, Weretilneck -que el sábado reúne a su partido en Cipolletti- no descarta repetir el esquema de colectoras utilizado en 2023, cuando sumó respaldos a través de las boletas de la UCR y de Nos Une Río Negro, el espacio peronista aliado. El radicalismo ya transitó esa experiencia y no plantearía objeciones. Pero, al ARI no le entusiasma esa alternativa que el gobernador mantiene en evaluación y, en cambio, prefiere una única lista integrada.