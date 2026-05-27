Cambió el clima en Neuquén y Río Negro: ¿qué pasa con el viento en el Alto Valle y la lluvia en la cordillera?

Las condiciones de estabilidad climática se mantiene en el norte de la Patagonia. Las temperaturas ascendieron notablemente brindando inicios de jornadas menos fríos y tardes más cálidas a nivel general, pero por regiones se sumaron otros factores como el viento en el Alto Valle y la lluvia en la cordillera, tanto de Neuquén como de Río Negro.

El pronóstico para el Alto Valle y la Cordillera

Te detallamos qué dice el pronóstico del tiempo de este miércoles 27 de mayo.

Alto Valle

General Roca: Se anticipa una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 8°C . El cielo estará de parcialmente nublado a cubierto, con vientos que soplarán moderados durante la tarde entre los 23 y 31 km/h , sin ráfagas previstas.

Se anticipa una temperatura máxima de y una mínima de . El cielo estará de parcialmente nublado a cubierto, con vientos que soplarán moderados durante la tarde entre los , sin ráfagas previstas. Neuquén: La máxima alcanzará los 17°C con una mínima de 8°C. El cielo se mantendrá nublado durante gran parte del día, y se espera viento moderado del sector este por la tarde entre 23 y 31 km/h, calmándose hacia la noche.

Cordillera