Cambió el clima en Neuquén y Río Negro: ¿qué pasa con el viento en el Alto Valle y la lluvia en la cordillera?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este miércoles 27 de mayo. Mirá lo que se espera del clima.
Las condiciones de estabilidad climática se mantiene en el norte de la Patagonia. Las temperaturas ascendieron notablemente brindando inicios de jornadas menos fríos y tardes más cálidas a nivel general, pero por regiones se sumaron otros factores como el viento en el Alto Valle y la lluvia en la cordillera, tanto de Neuquén como de Río Negro.
El pronóstico para el Alto Valle y la Cordillera
Te detallamos qué dice el pronóstico del tiempo de este miércoles 27 de mayo.
Alto Valle
- General Roca: Se anticipa una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 8°C. El cielo estará de parcialmente nublado a cubierto, con vientos que soplarán moderados durante la tarde entre los 23 y 31 km/h, sin ráfagas previstas.
- Neuquén: La máxima alcanzará los 17°C con una mínima de 8°C. El cielo se mantendrá nublado durante gran parte del día, y se espera viento moderado del sector este por la tarde entre 23 y 31 km/h, calmándose hacia la noche.
Cordillera
- Villa La Angostura: Jornada fría con una máxima de 12°C y una mínima de 4°C. Hacia la noche, desmejora con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y 40% en forma de lluvias y nevadas.
- Bariloche: La temperatura máxima llegará a los 11°C con una mínima de 4°C. Al igual que en la localidad vecina, el cielo se presentará nuboso y se registrará inestabilidad hacia la noche con probabilidad de lluvias y neviscas (10-40%).
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