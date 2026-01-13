Promoción mundial de Río Negro y Bariloche

Es sabido que la promoción es uno de los factores fundamentales en la actividad del turismo.

Existen múltiples ejemplos e indudablemente que si nos referimos al deporte diríamos que a través de grandes competencias internacionales, como lo son los campeonatos mundiales de futbol y de basquetbol, los juegos olímpicos, las competencias de automovilismo en la fórmula uno, como los torneos internacionales de atletismo, hockey, rugby, natación, por mencionar algunos, son vistos por millones de personas en todo el mundo a través de la televisación en directo, como la repercusión que se logra a través de los distintos medios periodísticos, como ser radios, diarios, redes sociales.

Y en breve la provincia de Río Negro y San Carlos de Bariloche, serán sede de un verdadero acontecimiento internacional que se transmitirá en directo.



Se trata de la primera fecha en el año 2026 -concretamente el 7 y 8 de marzo- del Campeonato Mundial de Motocross.



Actividad que de por si tiene muchísimos años de llevarse a cabo en esa ciudad.



Pero en esta oportunidad por primera vez logra que esta actividad en su principal categoría internacional llegue a la misma.



Recientemente en conferencia de prensa se presentó la realización de la misma, oportunidad en que el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, resalto que la única fecha de esa competición en América Latina se realice en ese lugar.



Señaló que “esa es la dimensión de lo que hemos logrado, desde el punto de vista de la promoción y la jerarquización del destino, es uno de los hechos más importantes de los últimos años”.

“La idea –dijo- es sostener la excelencia para que Bariloche quede elegida permanentemente en el calendario mundial de este deporte”.



Agrego que “a manera de ejemplo tenemos que sacarnos un diez y lo vamos a lograr entre todos”.



Cabe destacar que participaran ochenta corredores, lo que implica la llegada de los equipos de apoyo de cada uno de ellos, como la presencia de numerosas personas que forman parte de la organización de la competencia.



Serán días en que Bariloche recibirá numerosos visitantes y la actividad de la hotelería, gastronomía, comercio en general se verán altamente beneficiados.



El barilochense Juan Pablo Muena, ministro de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura nos resaltó “el alto impacto turístico deportivo que representara este acontecimiento, con la llegada de numerosas personas, entre deportistas, sus equipos y quienes lo harán para presenciar la competencia”.



Explico lo importante que será para todas las actividades de la ciudad, repercutiendo lógicamente como ampliación de la temporada de verano donde la actividad turística barilochense suele estar a pleno en las temporadas altas.



“Básicamente esto redundara básicamente –según Muena- en absolutamente toda la economía local”.

Resaltó que ya se tiene las experiencias con el preolímpico de las panteras, el sudamericano de vóley, la primera vez del mundial Snow vóley, sobre nieve, en el cerro Catedral.



El intendente municipal Walter Cortes destacó “el impacto económico y social que representara la competencia”.



También opinó que “que se realice en Bariloche una actividad de esta magnitud deja un saldo positivo, ya que generara trabajo, alojamiento, gastronomía, todas las actividades del comercio en general”.



Por su parte Diego Piquín, CEO de ATUR –la Agencia Turismo Rio Negro- nos dijo que “esta es una oportunidad enorme para poner a Bariloche y a Rio Negro en un nivel internacional”.



Explicó que “estimamos en el aspecto promocional, con millones de visualizaciones a través de los medios periodísticos, la presencia de enviados especiales de los mismos, quienes llevaran la información no solo de la competencia, sino también del destino turístico”.



Resaltó que para concretar este acontecimiento se logró mediante un trabajo conjunto de los sectores oficiales y privados.



A su vez Leonardo Marcasciano, presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche, opinó que “la historia y la mística del motocross en Bariloche vuelve a ponerse en valor”.



Para David Eli, el organizador general de la competencia, se encuentran en elaboración del circuito con la intervención de un diseñador contratado en Europa. Indicó que se va a generar un alto impacto en Bariloche.



El actual legislador rionegrino Marcelo Szczygol, con una vasta experiencia como Secretario de Deportes provincial, nos dijo que “el mundial de motocross en Bariloche va a permitir mostrar al mundo la competitividad de Rio Negro en materia deportiva”.



Puso de relieve que “una vez más la provincia será epicentro del deporte mundial”.



Resaltó que “una vez más Bariloche es la ciudad del hemisferio sur con más cualidades para organizar eventos deportivos de clase mundial”.



Como lo expresamos al principio y con el respaldo de las distintas opiniones que reflejamos, es indudable que la primera fecha del año 2026 de la competencia de motocross será una excelente ocasión para que el mundo a través de los medios de comunicación social tengan un mayor conocimiento de uno de los principales centros turísticos a nivel internacional –como lo es Bariloche- circunstancia del que se desprende que tendrá una fuerte incidencia en el aspecto deportivo, turístico, cultural y económico para la ciudad y la provincia.

(*) Licenciada y experto en Turismo