Impulsan una Red de Senderos Urbanos en Bariloche para promover caminatas accesibles y generar una pausa

Caminar. Bajar el estrés que implica la vida urbana, promover la actividad física para la salud física y mental y, generar una pausa. Respirar. Un relax para conectar con la naturaleza. El hospital Ramón Carrillo y los centros de salud lanzaron la Red de Senderos Urbanos Bariloche, basándose en los lineamientos de un movimiento conocido como “renaturalizar las ciudades”.

El desafío parece simple: se intenta recuperar la caminata como una práctica de bienestar en los senderos urbanos, en los caminos accesibles y cercanos a los hogares o espacios que la gente suele frecuentar. La propuesta no incluye los senderos de trekking de montaña que tienen un mayor nivel de complejidad.

La Red de Senderos Urbanos Bariloche está conformada también por el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), de la Universidad Nacional del Comahue, el parque nacional Nahuel Huapi -y su Diplomatura de Educación Ambiental- y el Municipio de Bariloche.

“Hablamos de senderos que tienen su historia, como los Paseos del Este o del Sur o aquellos que fueron armando las personas para cruzar de un barrio a otro. O para recorrer la costa del lago, como la que está detrás del barrio Ñireco. Se trata de pensar a esos senderos en red y de forma urbana”, puntualizó José Alí, médico generalista del hospital y los centros de salud.

El desafío es impulsar las caminatas ya sea “por actividad física, por una cuestión de salud o para despejarse”. “Los senderos invitan a caminar. Por eso, la idea es que, en la página oficial del municipio, haya un apartado especial y se trabaje para recuperar los espacios naturales. La vida urbana nos fue alejando de ellos, padecemos estrés cotidiano que, en muchos casos, desemboca en enfermedades. Tenemos un aumento de enfermedades crónicas en el mundo y tiene que ver con el ritmo de la vida urbana y la alimentación”, comentó.

El proyecto incluye llevar adelante mejoras en cuatro senderos a modo de prueba piloto el próximo año.

Alí recalcó que hay experiencias similares a la que pretende implementar Bariloche, como la red de senderos periurbanos en Esquel que ofrecen diferentes imágenes del valle o la ordenanza que reglamenta la red de senderos en Ushuaia.

“En este momento, Bariloche cuenta con 50 kilómetros de senderos, entre los conocidos y aquellos que no lo son tanto. Todos esos circuitos los volcamos en un mapa, con la ubicación, su nivel de complejidad, y las recomendaciones”, señaló el médico.

Por último, recalcó que el objetivo no es solo promover la caminata sino proponer también una pausa. “Hay senderos muy cortos, como el paseo del Guardaparque, cerca de la plaza Nilpi, de 100 metros con muchas plantas y lugares para sentarse. Esto permite conectarse con el lugar”, consideró. También puso como ejemplo el camino que bordea el arroyo Ñireco, desde la avenida 12 de Octubre hasta el barrio San Cayetanito: “Está pegado al agua y está estudiado que ese sonido es beneficioso para la salud. O el sendero que va por la calle Modesta Victoria, al lado de la vía del tren, que tiene una multiplicidad de árboles de sauco. Cada sendero tiene una identidad propia que iremos trabajándola con el tiempo”, confió.

Alí resaltó que cada institución que forma parte de la Red de Senderos Urbanos aporta saberes y recursos. La Universidad Nacional del Comahue, a través de los Departamentos de Ecología, Botánica, Zoología, Educación Física y Enfermería, aporta su conocimiento técnico y académico en actividad física y movimiento, los cuidados a la hora de realizar actividades y el conocimiento del entorno, la flora y la fauna y sus interacciones.

El Parque Nacional Nahuel Huapi aporta su experiencia en el diseño y manejo de senderos de montaña, y desde la División de Educación Ambiental asesora técnicamente y promueve la comunicación de mensajes educativo-ambientales. En tanto, la Municipalidad de Bariloche permitirá el desarrollo y sostenimiento de la red de senderos.

La propuesta en Bariloche

-Es inclusiva y contempla a las infancias y las personas mayores.

-La información está disponible en una sección denominada Res de Senderos Urbanos Bariloche, ubicada en un apartado especial en la página web https://www.bariloche.gov.ar/senderosurbanos/.

-Al seleccionar cada sendero se accede a información clara sobre la extensión de las trazas y el nivel de dificultad de los distintos recorridos.