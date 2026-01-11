Río Negro pone en marcha en 2026 un plan millonario de obras hídricas y sanitarias en 10 localidades

Río Negro impulsa inversiones millonarias para planes directores y obras de agua potable y cloacas. Foto: gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro planea iniciar en 2026 un plan de obras de infraestructura hídrica y sanitaria, con el objetivo de mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento en distintas localidades de la provincial.

La iniciativa tiene una proyección a 20 años y apunta a acompañar el crecimiento urbano, en un contexto donde la inversión pública en obras de gran escala se encuentra limitada a nivel nacional.

Desde Aguas Rionegrinas señalaron que el esquema permitirá avanzar con proyectos estructurales que permanecían en carpeta y que resultan necesarios para mejorar la prestación de servicios esenciales.

Las obras alcanzarán a San Antonio Oeste, Las Grutas, el Puerto de San Antonio Este, Bariloche, Roca, Cipolletti, Sierra Grande, Dina Huapi, El Bolsón y Río Colorado.

El gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, sostuvo que el acceso al financiamiento fue un factor clave para avanzar con el plan. «Estas obras son prioritarias, por eso el Gobernador no se rindió y siguió buscando el financiamiento que hoy está disponible», afirmó.

Río Negro impulsa inversiones millonarias: planes directores y obras de agua potable y cloacas

Foto: gobierno de Río Negro.

Entre los proyectos que se encuentran en proceso de licitación figuran los planes directores de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este, con una inversión estimada de $21.000 millones, destinados a mejorar los sistemas de agua y cloacas de la región Atlántica.

También avanza la obra para abastecer de agua potable a la zona sur de Bariloche desde el lago Gutiérrez, con una inversión superior a los $18.000 millones. En ambos casos ya se realizó la apertura del sobre técnico y restan definiciones administrativas.

En Roca se proyecta un Plan Director de Agua que permitirá incrementar un 50% la disponibilidad del recurso, con una inversión estimada en U$S 18 millones. En Cipolletti, en tanto, está prevista la ampliación de la planta potabilizadora, con un presupuesto de U$S 9 millones.

El programa incluye además intervenciones del Departamento Provincial de Aguas en Sierra Grande y Playas Doradas, con mejoras integrales del sistema de agua potable.

En Dina Huapi se prevé la construcción de una nueva toma de agua, una planta potabilizadora y una cisterna de reserva. En El Bolsón, el Plan Director de Desagües Cloacales permitirá ampliar la red y mejorar la cobertura del servicio.

Río Colorado completa el esquema con un plan de renovación de colectores y ampliación de redes cloacales, orientado a fortalecer el saneamiento urbano.