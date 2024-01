Pymes y cambio de paradigma: ¿reconstrucción o extinción?

Ante el inminente cambio de paradigma propuesto por las nuevas autoridades nacionales recientemente electas y que promulgan además “la Reconstrucción Nacional” sorprende y preocupa al sector productivo en su conjunto no estar siendo convocados para discutir las mejores alternativas para salir de la crisis. En este sentido, las pymes en particular representan el 70% del trabajo, el 99% del entramado que da empleo y el 42 % del PBI. No en vano las pequeñas y medianas empresas han ganado el nombre de “motor de la economía Argentina”.

Un país cuya fuerza productiva y generadora de empleo se encuentra una vez más en la incertidumbre de cómo continuar, y no encuentra en muchas de las medidas anunciadas de manera inconsulta, verdaderos espacios para el desarrollo y crecimiento del sector. No debemos perder de vista que las pymes hemos sido rezagadas en las últimas décadas por falta de políticas que generen condiciones favorables para nuestro desarrollo.

Entre las dificultades que hemos debido sortear se encuentra una altísima inflación que hace impracticable la presencia de créditos reales para el sector, una de las variables fundamentales para el desarrollo, crecimiento y expansión.

Como así también, una amenaza constante para la concreción de utilidades necesarias para el sostenimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas.

Las pymes vivimos “día a día”, usando como mecanismo de financiación para nuevos desarrollos, nuestro propio capital, resultante del giro del negocio, siempre y cuando este arroje ganancias.

En este contexto y tomando en cuenta que el sector Pyme viene muy debilitado desde el punto de vista económico financiero, no tenemos margen de acción para soportar mucho tiempo bajo estas circunstancias. Acorralados con incrementos en combustibles, energía, impuestos etc., y con una demanda que viene en picada, indefectiblemente dejará en el camino un gran número de nosotros, imposibilitados de resistir el embate. El 84% del sector pyme, está conformado por Micro pymes, organizaciones comerciales que tienen hasta 10 personas y generan el 20% del trabajo. (Fuente: SEPYME Y CEP XXI, sobre base SIPA y AFIP).

La pregunta es: teniendo en cuenta que la economía no es una fórmula lineal, ¿estamos incluidos como pequeñas organizaciones comerciales dentro de la ecuación de ajuste?

Creemos que siendo el motor de la economía, siendo un círculo virtuoso dentro de ella, no podemos quedar afuera de una mesa interdisciplinaria donde se discutan estos temas. Dirigentes de Cámaras y Federaciones, funcionarios públicos de diversas áreas y representantes legislativos, deben trabajar juntos en alternativas para el desarrollo, atendiendo y evaluando el impacto que pudieran tener las decisiones. Muchas veces se toman las mismas desde escritorios, sin pensar que si tocamos una variable, afectará a otras. Jugadas de pizarrón que luego en la práctica no resultan como se pensaba, con las consecuencias del caso.

Entendemos que es prioritario dentro de dicho proceso, la participación activa en la toma de decisiones, y por qué no, en los espacios estratégicos a nivel Provincial y Nacional con personas probadas de distintos sectores de la producción, que hoy ocupan políticos. Cuando una persona se encuentra con un problema de salud, recurre al médico, cuando tiene un problema con su auto, va al mecánico. Este país necesita de las pymes para salir de la crisis.

Reconstruir implica, “hacer de nuevo”. Las pymes somos especialistas en estos temas. Empujados por los avatares de un país que nos lleva a límites impensados de manera cíclica, hemos aprendido a subsistir en cualquier ecosistema.

Exigimos a nuestros gobernantes a ser convocados para analizar las mejores alternativas. Un país en reconstrucción requiere de arquitectos y obreros. Eso somos las pymes de nuestra querida Argentina.

Del mismo modo nuestras Cámaras, Federaciones y Confederaciones deben comenzar a cumplir el rol para lo cual alguna vez fueron creadas. Necesitamos ser protagonistas del cambio, no meros espectadores. Pensando en el bien común, dejando de lado sentimientos partidarios e intereses mezquinos. Las Pymes argentinas somos la única solución a la crisis.

Empresario Pyme de Bariloche