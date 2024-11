Se rompió la fórmula

Rolando Figueroa no recibió en Casa de Gobierno de Neuquén. a la vice Gloria Ruiz Foto: Matías Subat.

Cuando la vicegobernadora, Gloria Ruiz, fue el viernes a la Casa de Gobierno y le dijeron que el gobernador Rolando Figueroa no la iba a recibir, se convenció de que su suerte estaba echada. Un rato después, le dijo a su hermano Pablo que fuera a la Fiscalía y se presentara, porque desde la mañana que se hizo un allanamiento en la casa de su madre, en el barrio Los Aromos de Plottier, estaba en condición de prófugo.

Una alta fuente del gobierno provincial confió que la relación era distante desde hace dos meses y que estalló cuando hubo un pedido de más dinero al Ejecutivo para la compra de ropa para el personal legislativo. Para ese entonces ya conocían el pedido que había hecho el Banco Provincia de Neuquén con el extraño movimiento de dinero de Pablo y que este contestó que se trataba de viáticos. En la reunión de Butaco, el lunes 21 de octubre, cuando presentó el presupuesto provincial a los diputados y anunció que iba a devolver el 1,5 % de la ley de autarquía, fue la última vez que se vieron Figueroa y Ruiz y se trataron en forma cordial.

La distancia se hizo más grande una vez que se elaboró el presupuesto legislativo y toda la plata nueva iba a gastos discrecionales, ella dijo que era un escándalo porque no había sido consultada respecto a crear un fondo de ahorro. Después, hablaron, aunque el trato dejó de ser cordial. La fuente dice que ella sabía lo que hacía su hermano y que no hizo nada para cesar. Un golpe fuerte fue cuando este diario publicó la lista de los 11 familiares directos que estaban contratados en la Legislatura, con la desprolijidad de que el jefe de prensa del Poder Legislativo cobraba a través de una factura de la esposa. Ruiz optó por el silencio y el que calla otorga, se interpretó.

La fuente agregó que se esperaba que fuera a la Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal y allí pudiera subsanar los desaguisados, pero brilló por su ausencia. Optó por actividades institucionales con un reducido grupo de diputados que le son leales. La distancia ya fue enorme en ocasión de las sesiones donde hubo idas y vueltas en torno al presupuesto legislativo y allí hubo actitudes que no ayudaron, como los reproches al presidente del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, y al presidente del bloque del MPN, Gabriel Álamo.

“¿Para qué la iba a recibir? ¿Qué le iba a decir?”, dijo la fuente al ser consultada respecto a las razones por las cuales Figueroa optó por dar un mensaje político de intensidad institucional al no recibirla. Cuando Figueroa fue consultado sobre si esta distancia con la vice se podría comparar con la que él tuvo con Omar Gutiérrez, la negó con vehemencia, porque adujo que no había puesto en juego la gobernabilidad. No es que Ruiz le trabó leyes de interés del Ejecutivo, sino que la gobernabilidad en cuanto a mensajes diferenciales con otras administraciones relacionados con la gestión austera de fondos públicos.

Cuando Figueroa cortó el nudo que lo ataba al sector Azul del MPN y salió en ambulancia a buscar heridos de otras fuerzas políticas, se encontró con organizaciones consolidadas y pymes políticas que se habían criado en el juego de la oposición. Como él era un paria, le ponían condiciones y el cargo de vice era el primero. La fue a buscar a Ruiz, que era endogámica de Plottier, y esta aceptó. Luego, cuando fue el momento de nominar al candidato a intendente, Figueroa había prometido ese cargo a Julieta Corroza, pero Ruiz la impugnó y dijo que ella iba a designar a uno de los suyos. Ahí fue la primera petit disputa.

La actual ministra de Desarrollo Humano había sido objeto de una feroz interna entre Jorge Sapag y Figueroa en 2015 y perdió por 39 votos. En 2023, cuando el escenario cambió, no le dieron la oportunidad de una revancha.

El silencio de Ruiz y su billetera ahora hace mucho ruido. Prometen que mañana se decide su permanencia o no en la Legislatura.