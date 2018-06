Las Grutas, historia de una pasión rionegrina

”El lugar, que estaba fuera del ejido municipal de San Antonio, formaba parte del campo del señor Eugenio Tarruella, cuya mensura no estaba aún aprobada”.

Se podría dar más autonomía al gobierno comunal y mayor participación a los lugareños. Y promover la integración no sólo a San Antonio, sino a un circuito atlántico con Sierra Grande y Valcheta.

Desde esos lejanos, o no tanto, hitos fundacionales mucho tiempo ha transcurrido y hoy el balneario Las Grutas es uno de los destinos turísticos más importantes de toda la Patagonia, de tanta envergadura que ni siquiera aquellos avizores pioneros se llegaron a imaginar.

Don Héctor reseña en su libro sobre San Antonio Oeste que “en el año 1938, un grupo de muchachos, con flamantes veinte años casi todos, deciden hacer una casita de verano en Las Grutas. De quién fue la idea no se sabe con certeza”.

El balneario Las Grutas es hoy uno de los destinos turísticos más importantes de toda la Patagonia, que ni siquiera aquellos pioneros llegaron a imaginar.

Nuevos temas se aproximan al debate: ¿debe el balneario Las Grutas ser un municipio autónomo?

Creo que todas las opiniones son importantes y deben ser tenidas en cuenta.

La iniciativa merece un debate responsable donde todos puedan opinar sin descalificaciones ni oportunismos.

Como es conocido en otras notas de opinión me he manifestado partidario de la integración, no sólo entre comarcas sino también entre regiones, como la realidad geopolítica mundial lo demuestra.

Sí, se podría hablar de más autonomía en las decisiones del gobierno comunal y de una mayor participación responsable de los lugareños en los asuntos comunitarios.

Pero considerando la integración no solamente del ejido sanantoniense, sino del circuito atlántico con las ciudades de Sierra Grande y Valcheta, para entre otras demandas atender en forma mancomunada las cada vez mayores exigencias del turista, sobre todo en el marco del futuro Corredor Bioceánico Norpatagónico, y considerando que la segregación nunca ha dado buenos resultados.

Tal vez por ahí pase el destino que soñaron los pioneros para el balneario Las Grutas y para la región en su conjunto que tiene inmejorables para un desarrollo armónico y pujante.