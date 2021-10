Guillermo Ortelli, siete veces campeón del TC, hace más de cinco años que no logra victoria y en Viedma circuló la posibilidad de su retiro. Gentileza.

Guillermo Ortelli, quien logró el último podio de su notable campaña en el TC en Viedma, se ilusiona con recuperar su protagonismo y en la previa a una nueva fecha en la capital rionegrina, que comenzó esta mañana con la actividad, deslizó la posibilidad de dejar la actividad al final del certamen.

Dueño de siete títulos en el TC y de 32 victorias en finales, parece increible que uno de los ídolos del TClleva casi cinco años sin triunfos y lejos del nivel protagónico que supo tener a pesar de los reiterados cambios que hizo buscado resultados que no llegaron.

No hay discusión que Ortelli no pasa por su mejor momento deportivo ya que no logra redondear una prueba que le permita cambiar, por lo que se ilusiona que en Viedma tenga la posibilidad de tomarse revancha y darle una alegría a sus fanáticos, que son muchos.

A mitad del año anterior decidió irse del JP Carrera para finalizar el 2020 en el Dole Racing. Por falta de resultados, dejó el equipo con el que consagró en 2011 y este año arribó al LCA racing, estructura que comanda Laureano Campanera. Sin el funcionamiento deseado, optó por regresar a la escuadra de Gustavo Lema, con quien acordó seguir hasta ponerle punto final a su trayectoria.

Ortelli no tiene definido su futuro, más que nada por la falta de resultados en los últimos años. Gentileza.

Mes especial el de octubre para el ídolo de Chevrolet, porque hace poco se cumplieron 6 años de su último triunfo, el 2 de octubre en 2016 en Concepeción del Uruguay, y precisamente en Viedma cosechó su ultimo podio, en la edición 2019, escoltó a Facundo Ardusso.