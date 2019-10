Otro día nublado para Sol de Mayo en el Federal A

Sol de Mayo cayó en casa por 2 a 1 frente a Deportivo Maipú y sigue sin levantar cabeza. La semana pasada había perdido el invicto en el certamen ante Villa Mitre, en Bahía, y ayer le tocó perder como local. El agravante es que el nivel de juego exhibido no fue bueno ante los mendocinos, quienes se llevaron de Viedma más de lo que pensaban en la previa.

Desde el arranque del partido y durante el primer tiempo se notó la falta de la intensidad de juego, esa misma que le dio grandes momentos al conjunto de la capital rionegrina en el inicio del certamen.

Las individualidades generaron peligro como un cabezazo de Juan Fedorco apenas arriba;, un remate cruzado de Diego Galván que se fue rozando el palo; y otra de Enrique Narvay que cerró justo el lateral derecho del conjunto visitante.

Todo se dio en los primeros 30 minutos, aunque Sol no lograba mostrar ese dominio con el balón como venía haciéndolo, incluso en el empate contra Camioneros.



En el complemento, el técnico Mauricio Del Cero metió mano en el banco para torcer el rumbo del partido pero no surtió efecto.

Un error del arquero Juan Torralba, que quiso rechazar y se la llevó Matías Persia, para poner el 1 a 0 a los 12 minutos, a pesar de los reclamos de los jugadores locales por una mano del delantero visitante.

No hubo reacción. Los pelotazos fueron los protagonistas ante la falta de juego de Sol de Mayo. Por si fuera poco, 15 minutos más tarde, Miranda habilitó a Matías Navarro quien se sacó de encima a un defensor antes de rematar para establecer el 2 a 0.



Parecía que el partido estaba liquidado pero dos minutos más tarde, bajaron a Matías Ponce dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. El encargado de ejecutar el penal fue Diego Galván que no falló y a los 30, puso el descuento para el Albiceleste.

Ese rayo de luz de esperanza no alcanzó. Tampoco los cambios para dar vuelta el resultado que hubiera lavado la imagen de un Sol de Mayo que no puede recuperar su juego.

La próxima fecha tendrá una buena oportunidad para torcer la racha negativa cuando visite a Cipolletti.