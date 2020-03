PáezEnCasa: Fito presenta su disco por streaming este viernes

Hoy será el día: Fito Páez dará esta noche, a las 21:30, su anunciado concierto por streaming, tal como ya lo han hecho en estos últimos días otros artistas en todo el mundo, ante la suspensión de espectáculos públicos a raíz de la pandemia de coronavirus.

En los últimos días, el músico rosarino publicó en sus sitios oficiales una foto suya, evidentemente tomada en la sesión realizada para la portada de su último disco “La conquista del espacio”, con la leyenda “en casa” y la fecha del viernes 20 de marzo, es decir, hoy.



Páez debió suspender el viernes pasado un concierto en el Hipódromo de Rosario en el que planeaba presentar su nuevo trabajo de estudio lanzado ese mismo día, en que además celebraba su cumpleaños 57.

Acerca del disco en cuestión, es el número 23 de su carrera. “La Conquista del Espacio” se grabó en agosto de 2019 en los estudios de Capitol Records, el mítico sello donde se registraron discos como «The Dark Side of the Moon» de Pink Floyd y de otras figuras de la música como The Beatles, Frank Sinatra y Bob Dylan. “La conquista del espacio” además trae la batería de Abe Laboriel, músico de Paul McCartney desde el año 2001, junto a una orquesta sinfónica de Nashville.



“La conquista del espacio” es un disco con nueve canciones parejas y, en su mayoría, de tono “amable”, caracterizadas por el gran cuidado en su sonido y arreglos, y por letras que proponen, a grandes rasgos, la liberación al horror cotidiano que nos rodea, a través de la música.

Se trata de un trabajo grandilocuente en lo referente a su producción, con una gran cantidad de músicos como invitados -que no en todos los casos logran dejar su sello-, pero sencillo en cuanto a la propuesta artística, con agradables melodías que convidan a un futuro esperanzador.

De Lerner a Neil Young

Pero Fito no será el único: un par de días después del rosarino, Alejandro Lerner lanzará el ciclo virtual Entre todos, que se transmitirá por sus redes sociales y en el que participarán músicos, un terapeuta, un filósofo y un infectólogo.

En tanto que Neil Young, secundando a Miles Cyrus con #BrightMinds, se sumó a la lista de figuras que actuará desde su hogar. “Debido a que todos estamos en casa y no nos aventuramos a salir, intentaremos hacer una transmisión desde mi chimenea con mi encantadora esposa filmando”, adelantó este héroe del rock, que usará, inicialmente, su website para transmitir las Fireside Sessions, en las que su esposa, la actriz Daryl Hannah, será la improvisada operadora de cámara,.

“Pronto anunciaremos el primero aquí -explicó refiriéndose a la página web-, así como en las redes sociales excepto Facebook. Como previamente adelantamos, tendremos Facebook muy pronto”.