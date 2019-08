Mar del Plata

Es curioso notar que poco ha cambiado la idiosincrasia del político argentino desde que el afamado periodista y corresponsal del diario “La Nación” Roberto J. Payró publicara su divertidísimo libro “Pago Chico” que caricaturizaba al político argentino de hace un siglo.

Ante este contexto hace sonreír entonces el intento del presidente Macri de averiguar a quién van a votar quienes dicen ser sus seguidores.

Con todo el respeto que me merece su investidura, le recuerdo que desde la ley 8871 (Sáenz Peña ) de 1912 el voto es universal, secreto y obligatorio, y es por lo tanto ilegal que pida que los ciudadanos revelen su voto o intención de voto. Me temo que hasta que hablen las urnas el presidente deberá “deshojar” margaritas para saber si la gente lo quiere o no.

Leonardo Peusner,

DNI 571.871