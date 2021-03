Pampita volvió a la tele: “El embarazo dura 10 meses y no 9 como te dicen”

“Vengo acompañada este año. Somos dos. Acá está creciendo. Estoy de 22 semanas. No sé si cuatro meses o si cinco meses. Yo cuento por semanas. Y me volví a acordar que el embarazo dura 10 meses, no 9 como te dicen. Así que estoy por la mitad", dijo Pampita en el arranque de una nueva temporada de Pampita Online, en Net Tv.

La conductora volvió a la tele sin imaginar que en el cierre dos de sus hijos le darían una sorpresa: del decorado aparecieron Beltrán y Benicio para entregarle un ramo de flores. Todo ocurrió ante un panel renovado y con Nancy Duplaá como invitada de lujo.

Días atrás, Pampita había contado: “Ya pasaron las náuseas y estoy muy tranquila. Feliz de trabajar”. La beba en camino es su primera hija con empresario Roberto García Moritán, que tiene dos hijos más, Santino y Delfina.

“Es mi quinto embarazo, voy al doctor y ya sé lo que me va a decir”, señaló la conductora que además tuvo a Blanca –quien falleció en 2012– y a Bautista. “Tengo mucho sueño, después del almuerzo me da pachorra y me duermo en cualquier lado”, confesó.

En relación al nombre de la nueva integrante de la familia contó: “No tenemos nombre. Nunca puse nombre antes de que nacieran mis hijos. Tenemos una lista y cuando nace le mirás la carita y ahí ves cuál sentís que tiene que ser”.

Además, en las últimas horas Pampita tuvo que volver a aclarar que aún no definió el nombre de la bebé luego de una confusión en las redes sociales. Es que después de escucharla decir “somos dos. Acá está creciendo”, algunos habían entendido “somos dos: “Cata, creciendo”.

A partir de abril, la conductora también será jurado en “La Academia”, el nuevo formato de Marcelo Tinelli que combinará baile, acrobacia, canto y artes plásticas.