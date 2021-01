Panei, capitán y goleador de Alianza de Cutral Co

Federico Panei es sinónimo de Alianza de Cutral Co. El capitán las pasó todas con el Gallo con un aspecto en común: siempre dio la cara. Por esa identificación con el club y por su liderazgo en el plantel, nadie merecía más los dos goles del debut en el Regional Amateur que él.

El defensor empató el partido ante Independiente en el Coloso del Ruca Quimey de penal y marcó el tanto del triunfo de cabeza, en un segundo tiempo en el que el Celeste jugó con 10, por la expulsión de Alex Urrutia a los 34 minutos.

“Al ser un torneo tan corto y contra un rival directo, nos propusimos hacernos fuertes de local, esta victoria es clave para lo que viene”, expresó Panei.

Sobre las razones que llevaron a Alianza a quedarse con los 3 puntos, el zaguero analizó: “Leímos mejor el partido, les dimos la pelota, más cuando quedamos con uno menos. Fuimos más pacientes, esperamos el momento y entró cuando tenía que entrar. Al final nos supimos cerrar”.

Para Panei, el hecho de irse al entretiempo 1 a 0 abajo y con 10 jugadores fue “un baldazo de agua fría” pero destacó que tras el descanso “salimos decididos y concentrados, volvimos a hablar que si perdíamos se nos complicaba y que había que dar un plus”.

El capitán tenía una espina contra el Rojo. Fue uno de los que falló su penal en la definición de Copa Neuquén en 2019.

“Me preparé mentalmente para tener revancha. Después del penal en Copa Neuquén, no patee ninguno en el Regional pasado. Como capitán decidí volver a tener esa responsabilidad el domingo. Cuando entró me solté, me saqué una mochila de encima”, reconoció.

Sobre el tiro desde los doce pasos y su duelo con Arregui, ex compañero, comentó: “Me hablé a mí mismo, sé de las condiciones de Ceferino, es largo, ataja penales, pero no me puse a mirarlo, pensé en lo que tenía que hacer yo”.

El Gallo estuvo cerca de no disputar la reanudación del Regional. En tiempos de crisis económica, las dudas dominan la escena e incluso Jorge Lencina casi deja la dirección técnica.

Finalmente, el club pudo arreglar con el DT y llegar a un acuerdo con los jugadores, que aceptaron no cobrar para poder afrontar el torneo.

“Nos costó armar el grupo, es un plantel corto, con casi todos chicos de acá. La venimos peleando y poniendo la cara en momentos no tan buenos como fueron los descensos. Hablamos mucho, desde noviembre, es por nosotros y por prestigio, nos costó pasar de zona el año pasado. Quedan 4 finales y hay que jugar cada una como si fuera la última”, aseguró.

Respecto a Puerto Moreno, rival que visitará este domingo, Panei afirmó que deberán “tener más recaudos” en comparación al antecedente del año pasado cuando perdieron 2 a 0 en Bariloche.

”Sabemos que son fuertes allá, en cancha grande y con césped alto. Ellos lo van a salir a buscar más que nosotros porque vienen de empatar. Tenemos que ser inteligentes como contra Independiente y esperar nuestro momento para contragolpear”, consideró.

Con un plantel austero pero comprometido al 100%, Alianza se ilusiona con ganar el grupo y avanzar en el campeonato de la mano de Fede Panei, un caudillo que ya peleó numerosas batallas con esta camiseta.