Para ATE, el gobierno de Neuquén quiere "que la crisis la paguen los laburantes"

Los trabajadores estatales agremiados en ATE se reunirán el viernes 21 en una asamblea provincial para fijar postura frente a la negociación salarial del 2020, todavía sin fecha de inicio. El secretario general del sindicato, Carlos Quintriqueo, anticipó que todos los sectores están pidiendo “la continuidad de la cláusula de actualización automática” y evaluó como “contradictorios” los argumentos del gobierno para suspender su aplicación.

“Pudimos sostener este método en pleno macrismo, con una profunda crisis y alta inflación. Quitarlo ahora sería contradictorio, es un mecanismo que da previsibilidad para los gastos”, aseguró el dirigente, quien recordó que los ajustes pagan “la inflación para atrás, no la generan”.

La asamblea del sindicato será el viernes 21 de este mes a las 9:30 y abordará, además, la negociación con las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para resolver el déficit de las jubilaciones. Quintriqueo explicó que el encuentro se convocó cercano a fin de mes porque todavía hay empleados en uso de licencia y la pretensión es que sea “masivo”.

“Hasta ahora, todos los trabajadores vienen planteando la continuidad de la actualización por inflación porque no hay una propuesta superadora ante eso”, planteó.

Si bien la administración de Omar Gutiérrez no oficializó su intención de suspender la aplicación de ese mecanismo de ajuste salarial para volver a un esquema de sumas fijas o porcentajes, sí lo dejó entrever a partir de declaraciones del ministro de Economía, Guillermo Pons.

El funcionario llamó a “no enamorarse del método, sino de los resultados” y consideró que sería “difícil” mantener la indexación de salarios en un contexto de caída de recursos por efecto del congelamiento del barril de petróleo.

De hecho, la cartera que conduce hizo circular un informe en el cual advierte que, de septiembre a enero, la provincia perdió 1.336 millones de pesos como consecuencia de la medida adoptada por el expresidente Mauricio Macri. “Lo que está planteando el ministro es que la crisis financiera de la provincia la paguen los laburantes”, cuestionó Quintriqueo.

Los afiliados a ATE no serán los únicos que se opongan a una oferta salarial que no contenga el ajuste automático. El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, anticipó que lo llevarán como “exigencia”. “Es una conquista que nos ha permitido compensar el proceso inflacionario que no es algo a resolverse rápidamente”, plantearon.

“La cláusula de ajuste automático fue una conquista que nos ha permitido compensar el proceso inflacionario” Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, pedirá mantenerla.