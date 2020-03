Para el gobierno, el paro de UPCN no tuvo impacto y el gremio estimó el 95%

El paro estatal de UPCN de hoy -como era previsible- “no tuvo impacto” para el gobierno mientras la organización gremial calculó la adhesión en un 95% en “algunos lugares de trabajo”. Su titular, Juan Carlos Scalesi adelantó una movilización en Viedma "como próxima medida".

En una conferencia de prensa, el gremio afirmó que el mayor acatamiento fue de los porteros, lo cual, “impidió -se aseguró- un normal inicio de las clases”. En cambio, Educación habló que el comienzo alcanzó a “más de 1.400 establecimientos”, consignando un dictado en el 99,7 %. El ministerio aceptó una “adhesión a la medida de fuerza de UPCN de un 27% en el territorio provincial”.

En realidad, aún sin porteros, distintas escuelas abrieron para luego -en la mañana o, en el turno tarde- suspendieron sus clases. Pero, así, la administración exponía un aparente puesta en marcha del ciclo escolar.

En relación al paro estatal, una gacetilla gubernamental afirmó que “no tuvo ningún impacto en las tareas en el Estado” y consignó el respaldo de un “mínimo porcentaje de los trabajadores”.

Afirmó que "el 94% de los trabajadores estatales no adhirió el paro impulsado por uno de los gremios. Además, casi el 78% de las escuelas relevadas por Educación tuvo actividad con normalidad".

El comunicado afirma que "en algunos organismos como la Agencia de Prevención de Adicciones, Lotería, Ministerio de Seguridad y Justicia, Ministerio de Producción y Agroindustria, Ministerio de Obras Públicas y Secretaría de Energía ningún trabajador adhirió a la medida".

El Gobierno provincia sostuvo que "los servicios que presta el Estado no registraron inconvenientes en su funcionamiento y fueron totalmente garantizados" y que en cuanto al ciclo lectivo, "el inicio se dio con normalidad en casi el 78% de las escuelas que fueron relevadas por Educación durante la mañana".

Por su parte, el secretario de Educación, Gabriel Belloso expresó que “más de 1400 unidades educativas abrieron normalmente sus puertas para el regreso a clase”.

El gremio estatal llamó a mediodía a una conferencia para asegurar que el acatamiento “supera el 95% en algunas localidades” y resaltó la adhesión de porteros, a “pesar del boicot realizado por el gobierno con el apoyo de ATE”.

Manifestó que en “el resto de organismos (SENAF, IPROSS, Registro Civil; Trabajo; hospitales, etc.) la adhesión fue diferente”, con “localidades donde directamente cerraron las oficinas (muchas del Valle Medio), en otras atendieron parcialmente o declararon retención de servicios en adhesión al paro”.

Su titular, Juan Carlos Scalesi anticipó que “la próxima medida será una movilización en Viedma”. Tampoco descartó el ‘factor sorpresa’ en las medidas porque los “compañeros están todos disconformes. La pirámide salarial está achatada porque no existe ya una carrera. Hoy, subir de una categoría casi ni se nota en el salario. El 80% del sueldo es no remunerativo, o sea que no se usa para el cálculo de adicionales como zona o antigüedad, lo que tira los salarios aún más abajo. Son miles los agentes que sufren gravemente el deterioro salarial en Río Negro y los que están un poquito mejor también ven que su poder”.

Por su parte, el secretario gremial Luis Rosas destacó “el deterioro que hay en la carrera de los agentes, casi inexistente y sin posibilidades estos últimos años porque la capacitación brindada por el IPAP”.